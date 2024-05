Acabou de chegar à Netflix e já é um dos filmes mais vistos: o thriller que é um sucesso

A Netflix programou o lançamento de vários filmes originais para maio, com o objetivo de entreter seus milhões de assinantes, bem como o lançamento de várias produções licenciadas.

Entre os filmes que chegaram ao catálogo da plataforma de streaming sob acordo com suas produtoras, destaca-se Paranoia, um filme de intriga dirigido por D.J. Caruso que estreou em 2007.

Cena do filme 'Paranoia' Amblin Entertainment | (Amblin Entertainment)

Desde a sua recente chegada à biblioteca do gigante para a América Latina, o thriller tem estado no top 10 de filmes mais vistos em vários países graças à sua história cheia de suspense desde o início.

Quer tenha assistido ou não, se quiser saber mais sobre este projeto, continue a ler para conhecer os detalhes desta trama intensa que todos estão assistindo na Netflix atualmente.

Sobre o que se trata “Paranoia”?

Paranoia (Disturbia, no nome original em inglês) é uma adaptação livre de Rear Window (1954) de Alfred Hitchcock. A trama, que foi sucesso de bilheteria, acompanha o jovem Kale Brecht.

“A sinopse oficial compartilhada pela Paramount Pictures diz: ‘Depois da morte acidental de seu pai, Kale continua retraído e preocupado. Quando ele ataca um professor bem-intencionado mas insensível, ele se encontra sob prisão domiciliar ordenada pelo tribunal’.”

Cena do filme 'Paranoia' |Amblin Entertainment (Amblin Entertainment)

“Sua mãe continua sobrevivendo à situação, trabalhando turnos extras para sustentar a si mesma e seu filho, enquanto tenta em vão compreender as mudanças em sua personalidade. As paredes de sua casa começam a se fechar ao redor de Kale enquanto ele se arrisca a ampliar os limites tanto físicos quanto emocionais de seu confinamento”, continua o texto.

"Seus interesses se voltam para fora das janelas de sua casa suburbana para os de seus vizinhos, incluindo uma atração mútua pela nova garota da casa ao lado. Juntos, eles começam a suspeitar que outro vizinho é um assassino em série. Será que suas suspeitas são apenas fruto da febre da cabana e da vívida imaginação de Kale? Ou eles acidentalmente se depararam com um crime que poderia custar-lhes a vida?", conclui.

Cena do filme 'Paranoia' |Amblin Entertainment (Amblin Entertainment)

Quem faz parte do elenco?

Paranoia é estrelado por Shia LaBeouf como Kale Brecht. Além do ator, outras estrelas que compõem o elenco principal são Sarah Roemer, Aaron Yoo, David Morse, Carrie-Anne Moss, Viola Davis e Jose Pablo Cantillo.

Cena do filme 'Paranoia' |Amblin Entertainment (Amblin Entertainment)

O que disse a crítica sobre o filme?

Além de ser um sucesso de bilheteria, Paranoia recebeu críticas principalmente positivas dos críticos de Hollywood. Peter Travers, da revista Rolling Stone, deu três estrelas de quatro.

"Caruso mistura claustrofobia e voyeurismo com máxima tensão. (...) E com uma cena que inclui celulares e câmeras digitais, a galera do YouTube vai roer as unhas. Um tema 'cool'", disse.

A. O. Scott do The New York Times opinou que "não há grandes surpresas, mas os sustos e as sacudidas estão bem medidos, e o tom geral é, ao mesmo tempo, sinistro e natural…".

Enquanto isso, Claudia Puig, do USA Today, também a classificou com três estrelas de quatro e afirmou que é “um inteligente e bem atuado thriller adolescente servido com alguns sustos de verdade”.

Cena do filme 'Paranoia' |Amblin Entertainment (Amblin Entertainment)

Trailer de Paranoia