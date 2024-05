A surpreendente frase que William disse quando soube que Harry e Meghan Markle iam ser pais

O anúncio da iminente chegada de um bebê à família costuma ser uma das notícias mais importantes para quase qualquer pessoa, inclusive para os membros da realeza, que normalmente expressam diplomaticamente sua emoção ao saberem da gravidez de algumas representantes da casa real.

O príncipe Harry revela a resposta incomum que William teve ao anúncio da chegada de seu primogênito

Também é uma variável o fato de que imediatamente após o anúncio da chegada de um bebê da realeza, os seguidores começam a demonstrar sua insaciável curiosidade sobre como esse tipo de informação foi revelada nos bastidores do palácio.

Príncipe Harry / Meghan Markle O casal continua se envolvendo em polêmicas (Ben Stansall/WPA Pool / Getty Images / AP)

Portanto, para eliminar esse tipo de dúvidas, o príncipe Harry decidiu revelar há um ano em suas memórias intituladas ‘Spare’ a verdadeira reação de seu irmão, o príncipe William, diante da notícia da primeira gravidez de Meghan Markle, que em outubro de 2018 estava grávida de seu primogênito.

Antes que o serviço de imprensa do Palácio de Kensington informasse sobre a primeira gravidez de Meghan Markle, através de um comunicado que dizia: “Suas Altezas Reais, o Duque e a Duquesa de Sussex, estão encantados em anunciar que a Duquesa de Sussex está esperando um bebê para a primavera de 2019″, o príncipe Harry decidiu falar com seu irmão, com quem ainda mantinha um relacionamento próximo, de acordo com informações do site Vanidades.

Como o príncipe William ficou sabendo do nascimento do príncipe Archie?

De acordo com o que foi relatado pelo duque de Sussex em suas memórias, o anúncio sobre a chegada de seu primeiro filho foi feito a seu irmão durante o casamento de Eugenia de York, em 12 de outubro de 2018.

"Estávamos em um quarto grande, com armaduras nas paredes. Um quarto estranho, momento estranho", revelou Harry sobre o lugar onde falou com William pela primeira vez sobre sua paternidade.

Príncipe Harry / Príncipe William Os irmãos reais continuam sem se falar ( Ben Stansall/WPA Pool / Getty Images / AP)

No entanto, o que mais chamou a atenção foi a resposta de quatro palavras que William deu naquele momento, conforme descrito por Harry.

“Devemos dizer a Kate”, foi a frase concisa que o herdeiro ao trono deu ao seu irmão mais novo.