A ex-namorada do rei Felipe que surpreendeu as redes: muitos afirmam que é um clone de Letizia

A ex-namorada do rei Felipe que surpreendeu as redes: afirmam que é um clone de Letizia

Desde que era um jovem príncipe, Felipe VI sempre foi considerado um dos solteiros mais cobiçados da Espanha, seu atrativo físico e sua posição como herdeiro do trono o catapultaram para o centro das atenções. Alto, atlético, com olhos claros e uma atitude refinada, ele conseguiu chamar a atenção de muitos, tanto em sua vida pública quanto privada.

O antigo amor de Felipe VI que causou um alvoroço nas redes: quem é?

Os estudos e a vida pessoal de Felipe sempre foram assuntos de interesse nacional. Antes de Letizia entrar em sua vida e se tornar a rainha de hoje em dia, ele teve alguns relacionamentos que não passaram despercebidos. São atribuídos a ele até treze romances antes de conhecer a também jornalista, muitos dos quais foram com diferentes mulheres de diversas origens, desde aristocratas, modelos e atrizes.

Entre a variedade de nomes mencionados em seu histórico amoroso, destacam-se Gigi Howard, Isabel Sartorius, Eva Sannum e Yasmeen Ghauri. No entanto, muitas vezes os relacionamentos não tinham o apoio dos agora reis eméritos, que preferiam que Felipe se casasse com uma aristocrata de boa família. Apesar dessas exigências, ele costumava se sentir atraído por mulheres de origens mais modestas.

Felipe teve um relacionamento com Victoria Carvajal

De acordo com informações do site Caras, um dos romances mais destacados de Felipe foi com Victoria Carvajal y Hoyos, que tem uma incrível semelhança com Letizia Ortiz. Ela, frequentemente vista com as infantas Elena e Cristina nos anos 80 e 90, poderia ter sido a futura rainha da Espanha.

As famílias tinham laços próximos. Juan Carlos e o pai de Victoria, Jaime Carvajal y Urquijo, eram amigos de infância e mantinham um relacionamento próximo que facilitou o romance entre Felipe e Victoria.

A ex-namorada do rei Felipe que surpreendeu as redes: muitos a consideram um clone de Letizia (Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images)

Victoria Carvajal foi um dos primeiros amores de Felipe. Em 1983, ela tinha 17 anos e Felipe 15, e seu romance, embora ideal aos olhos de seus pais, não prosperou devido à sua inexperiência juvenil.