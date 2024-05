Volta ao cinema: assim é como o lendário Chuck Norris parece aos 84 anos

Apesar de sua sólida trajetória, o ator Chuck Norris decidiu nos últimos 20 anos pausar sua carreira profissional para se dedicar a passar mais tempo com sua família, por isso seu nome tem aparecido em alguns filmes e séries fazendo participações tímidas.

No entanto, tudo isso parece mudar ao se juntar ao filme 'Agent Recon', um filme dirigido por Dereck Ting, que apostou no ator como protagonista, reunindo-o com outros atores como Marc Singer, Sylvia Kwan, Jason Scott Jenkins e Nikki Leigh.

No filme, o filho de Norris foi responsável por realizar as cenas de luta para o seu pai: "A minha equipa de especialistas superou as expectativas da minha visão de ação clara e motivada pela narrativa, e tivemos o Dakota, filho de Chuck, para coreografar todas as sequências de combate do seu pai", disse o diretor.

Aspecto do ator

Apesar dos seus 84 anos, o ator demonstrou que continua a esforçar-se para manter uma condição física invejável.

Através de um vídeo no Instagram, o ator mostrou aos seus fãs como é o seu dia de treino, com rotinas de boxe ao ar livre.

"Sentir-se bem e manter-se ativo! Obrigado a todos pelos maravilhosos desejos de aniversário. Deus os abençoe", escreveu o ator.

Trajetória lendária de Chuck Norris

Chuck Norris é um icônico ator e artista marcial, começou sua carreira cinematográfica na década de 1970. Seu primeiro papel de destaque foi como vilão em "Way of the Dragon" (1972), onde ele enfrentou Bruce Lee.

Norris consolidou-se como estrela de ação com filmes como “Good Guys Wear Black” (1978) e “The Octagon” (1980). Nos anos 80, estrelou sucessos como “Lone Wolf McQuade” (1983) e a série “Missing in Action”. Seu papel em “Walker, Texas Ranger” (1993-2001) o tornou um ícone da televisão. Seu legado perdura como uma figura chave no cinema de ação.