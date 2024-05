‘Uma Família Inusitada’: tudo o que você precisa saber sobre o novo k-drama da Netflix

Boas notícias para os amantes de k-dramas na América Latina. Netflix lançará sua nova ficção sul-coreana de romance e fantasia na região na quarta semana de maio: Uma Família Inusitada.

ANÚNCIO

A produção promete conquistar os espectadores com uma história de amor e superação única e um elenco estelar. Quer saber mais sobre isso? Continue lendo para descobrir o que você precisa.

Sobre o que se trata “Uma Família Inusitada”?

A série Uma Família Inusitada gira em torno do bombeiro aposentado Bok Gwi Joo. Tanto ele quanto seus familiares nasceram com incríveis poderes sobrenaturais que os tornavam mais do que singulares.

Gwi Joo tem a capacidade especial de viajar no tempo, embora apenas para momentos felizes de sua própria vida. Ele não pode mudar nada no passado, mas pode viver nesses momentos de alegria.

No entanto, após um evento, o protagonista cai em depressão e perde seu poder. O resto de sua família também começa a perder suas habilidades ao enfrentar problemas de saúde mental.

Cena da série 'Uma Família Inusitada' | JTBC (JTBC)

A vida de Gwi Joo dá uma reviravolta quando ele conhece uma misteriosa mulher chamada Do Da Hae. Ela logo se envolve com ele e sua família, muda-se para viver com eles e as coisas começam a mudar para melhor.

“A sinopse na Netflix diz: ‘Alguma vez tiveram superpoderes únicos, mas a vida moderna fez com que perdessem suas habilidades... até que uma mulher misteriosa muda tudo’.”

ANÚNCIO

Cena da série 'Uma Família Inusitada' | JTBC (JTBC)

Quem faz parte do elenco?

“Uma Família Inusitada é estrelada por Jang Ki-yong e Chun Woo-hee nos papéis de Bok Gwi-joo e Do Da-hae, respectivamente. Claro, eles são acompanhados por grandes atores no elenco principal.”

A atriz Go Doo-shim interpreta Bok Man-heum; Claudia Kim dá vida ao papel de Bok Dong-hee; Oh Man-seok personifica Eom Soon-gu e Park So-yi completa o elenco principal como Bok In-ah.

Cena da série 'Uma Família Inusitada' | JTBC (JTBC)

Quantos episódios terá?

A trama criada por Jo Hyun-tack, Ju Hwa-mi e Kang Eun-kyung terá um total de 12 episódios. Os capítulos, escritos por Ju e dirigidos por Jo, têm uma duração de aproximadamente 70 minutos.

Cena da série 'Uma Família Inusitada' | JTBC (JTBC)

Quando estreia na Netflix da América Latina?

A série Uma Família Inusitada estreou na Coreia do Sul através do canal JTBC e na Netflix em algumas regiões em 4 de maio de 2024. Na América Latina, chegou à plataforma no último 26 de maio.

Trailer