Sem namorar há 9 anos, Lenny Kravitz revela que está a espera da mulher certa

Uma declaração feita por Lenny Kravitz chocou os fãs do cantor de 60 anos. Segundo a revista Monet, o músico revelou que está sem ter um relacionamento sério há 9 anos e que, por conta disso, decidiu levar uma vida celibatária até encontrar a mulher certa.

Segundo a publicação, as declarações do cantor foram feitas ao jornal britânico The Guardian, para o qual ele confidenciou que sua decisão tem um “fundamento espiritual”. Apesar disso, ele deseja estar em um novo relacionamento, mas teme deixar seu estilo de vida atual. “Me tornei muito confortável com o meu estilo de vida, na forma como vivo”.

Relacionamentos anteriores

O músico Lenny Kravitz é ex-marido da cantora Lisa Bonet. Os dois foram casados entre os anos de 1987 e 1993. Deste relacionamento nasceu a filha do cantor, a atriz Zoë Kravitz que recentemente deu vida a personagem Selina Kyle, no filme “O Batman” (2022).

Além de seu relacionamento com Lisa, o cantor também ficou conhecido por se relacionar com outras celebridades como a atriz Nicole Kidman, a modelo brasileira Adriana Lima, e as cantoras Vanessa Paradis e Kylie Minogue.

Atualmente ele está concentrado na divulgação de seu mais novo disco de estúdio, o 12º de sua carreira, que recebeu o título de “Blue Electric Light”. Conhecido pelo hit “Fly Away”, o músico possui uma fortuna estimada em 90 milhões de dólares e deve se apresentar na final da Champions League, que acontece no próximo sábado, dia 1 de junho de 2024.

A partida entre Real Madrid e Borussia Dortmund está marcada para acontecer no estádio de Wembley, em Londres. Vale lembrar que no ano passado o show de abertura da final ficou por conta da cantora brasileira Anitta. A expectativa geral é de que ao menos 200 emissoras de todo o mundo realizem a transmissão da performance de Kravitz antes do início do jogo.