Os livros que precisam ser lidos para estar preparados para Duna: A Profecia

Após o grande sucesso do segundo filme da saga Duna, dirigido por Denis Villeneuve, o público ficou maravilhado e ansioso por mais. Com US$710 milhões na bilheteria global, este filme deixou números impressionantes, com um final que sugere a necessidade da realização da terceira e última parte.

Enquanto aguardamos a chegada da conclusão desta história nas telonas, a MAX adiantou-se e anunciou que irá lançar ‘Duna: A Profecia’, uma série que se passará 10 mil anos antes de Paul Atreides e sua luta contra os Harkonnen.

Se quiser estar preparado para esta nova aventura, a seguir contamos quais são os romances base da nova série, Duna: A Profecia, para que chegue informado.

Quais livros precisam ser lidos para assistir Duna: A Profecia?

A nova série de Duna é uma viagem no tempo antes dos personagens principais entrarem em cena. Para se preparar, o primeiro livro para se aprofundar na saga é Sisterhood of Dune, escrito por Brian Herbert, que continua a história de seu pai, Frank Herbert, após sua morte. Este é o primeiro volume de uma trilogia chamada As Escolas de Duna, que explora profundamente como surgiram as instituições e grupos de poder que vemos nos primeiros livros.

Este livro também deve ser complementado com uma olhada nos capítulos 9 e 10 do segundo livro da série Duna, também conhecido como Messiah. Aqui, somos apresentados a uma perspectiva mais profunda sobre a missão das Bene Gesserit, conforme interpretada pela Princesa Irulan (Florence Pugh).

Além disso, o livro crucial a explorar é Legends of Dune: A Jihad Butleriana porque aqui é fornecida a explicação dos eventos que ocorrem na nova série. A história foca nas origens dos seres híbridos conhecidos como cymex, bem como na feroz batalha entre humanos e máquinas que os criaram.

Duna: A profecia terá 6 episódios. Embora a data exata de lançamento ainda não tenha sido confirmada, o teaser sugere que poderemos desfrutar do espetáculo na segunda metade de 2024, talvez entre os meses de agosto e setembro.