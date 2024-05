Noel Gallagher volta a abrir as portas para o retorno do Oasis

Em agosto de 2009, Noel Gallagher tomou a decisão determinante de sair das fileiras do Oasis, devido a um forte confronto nos bastidores do festival Rock en Seine, em Paris, França, com seu irmão mais novo, Liam. Em três meses, completarão 15 anos do evento que entristeceu muitos fãs, que desde então anseiam pelo retorno da famosa banda britânica.

ANÚNCIO

Em mais de uma ocasião, os irmãos Gallagher têm mencionado publicamente a possibilidade de um retorno da banda de Manchester, Inglaterra, que alcançou a fama desde o início da década de noventa do século XX, no entanto, até o momento nada disso se concretizou.

A banda agora está sob a mira de um retorno aos palcos MIKE CLARKE / AFP (MIKE CLARKE/AFP)

Ideia de um possível retorno

Nas últimas horas, Noel disse no podcast do jornalista Matt Morgan que ficaria encantado se o grupo oferecesse, pelo menos, um show holográfico no estilo do que a famosa banda sueca ABBA fez.

A questão surgiu porque o guitarrista informou ao programa que recentemente esteve no concerto “Voyage” do ABBA, no qual os 4 membros aparecem como avatares digitais junto com 10 músicos tocando sobre suas vozes originalmente gravadas nos anos setenta e oitenta.

“Fui ver esse show do ABBA. É incrível. Foi muito, muito impressionante. Realmente, em um momento, pensei que as pessoas no palco, que eram hologramas, pareciam tão reais que pensei que eram atores, atuando. A forma como caminham até o palco é tão realista. Se alguma vez tiveres a oportunidade de ir, vale a pena. Fiquei muito impressionado, na verdade, se alguém quiser fazer um do Oasis, avise-nos. Eu adoraria. Diria: ‘ótimo’, falaria com esse cara e depois ele me daria um número e eu diria sim ou não”, descreveu Gallagher.