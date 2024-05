Netflix: o filme comovente baseado em uma história real e crua

“Sem novidades no front” foi um dos filmes que foi um grande concorrente no Oscar 2023 e que a Netflix lançou em sua plataforma com muito sucesso. O filme ganhou o prêmio de Melhor Filme Estrangeiro, ao mesmo tempo em que competiu na categoria de Melhor Filme.

Este tipo de histórias que mostram os horrores da guerra têm muitos espectadores nas plataformas de streaming, por isso não pode perder outro filme que está no Prime Video. Trata-se de “A outra face da guerra (Blizzard of Souls)”, um filme lançado em 2019 que retrata a história de um soldado durante a Primeira Guerra Mundial.

A vida de jovens soldados

De acordo com a sinopse publicada no portal Qué Ver, o filme segue a história de Arturs, um jovem de 16 anos que, após testemunhar a morte de sua mãe pelas mãos de soldados alemães, decide se alistar no exército dos batalhões nacionais de fuzileiros letões do exército imperial russo, a fim de vingar a morte de sua progenitora.

Em breve, o jovem estará na Frente Oriental, onde terá que enfrentar horrores que nunca imaginou.

O filme é dirigido por Dzintars Dreibergs e é uma adaptação do romance homônimo de Aleksandrs Grins, que se baseou em sua própria experiência e memórias durante a Primeira Guerra Mundial.

“A Outra Face da Guerra” reflete com total crueza o inevitável passo de Arturs da inocência para a dura realidade do conflito, mostrando como o conflito molda seu caráter e percepção do mundo ao seu redor.

Este é um filme que merece ser visto, não apenas pela perspectiva que oferece da guerra, mas também pela exploração da condição humana nesse tipo de conflito. Sem dúvida, é uma joia escondida no catálogo da Prime Video.