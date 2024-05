Netflix: a brutal série de apenas 3 episódios baseada em um caso real chocante

'A cena do crime: Assassinatos na Alemanha' é baseada em eventos reais

A plataforma da Netflix está repleta de true crime, um gênero que permite recriar casos policiais reais, com o acréscimo da dramatização. Na lista, há um destaque por ser baseado em um fato real e é ‘Cena do Crime: Morte Noturna em Berlim’.

‘Cena do Crime: Assassinatos na Alemanha’ é uma série documental de 3 capítulos que aborda o caso de um dos eventos mais impactantes da história da Alemanha. Lá por 2012, os habitantes de Berlim entraram em pânico quando uma onda de misteriosos assassinatos, centrados na comunidade LGTB+, assolou a cidade.

Esta série mostra como o assassino de três pessoas ligadas à comunidade LGBTQ é descoberto. O que inicialmente parecia um assassinato isolado acaba se revelando parte de um modus operandi realizado pela mesma pessoa.

Um único assassino e três episódios de investigação

Mas o que a leva a fazer isso e como ela chega ao assassino é uma conquista de Caroline Schaper, responsável pelo roteiro desta minissérie de três episódios que mal ultrapassam os 30 minutos (34, 37 e 35).

Além de algumas licenças, a abordagem do caso não perde rigor, especialmente devido ao suporte audiovisual e às vozes daqueles que fizeram parte da investigação. Os depoimentos dos familiares das vítimas também são essenciais.

O que impede que ele dê o salto de “Bom” para “Muito bom” é que em certos momentos, a dramatização parece exagerar alguns pontos-chave. E, assim, a verossimilhança dos fatos se desmorona. São segundos em que a realidade entra em uma zona de risco nas mãos da ficção, destaca o portal El Clarín.

Esta produção se destaca por estar bem documentada, com múltiplos testemunhos de familiares, legistas e investigadores, que nos fazem criar uma imagem perfeita em nossa mente do que aconteceu e com imagens poderosas que te levarão a devorá-la em uma noite.