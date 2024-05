Morando em apartamento cedido, Davi do BBB 24 explica planos para o prêmio milionário: “Tenho todo o suporte”

Campeão do BBB 24, Davi Brito enfim definiu o que vai fazer com o prêmio de R$ 2,9 milhões, e para isso conta com a ajuda de uma equipe financeira.

“Quero investir em imóveis, construção de casas para alugar e vender. É uma área que não para de crescer no Brasil e no mundo. É um dos investimentos que pretendo fazer. Eu tenho todo o suporte, consultoria. Estou sendo bem assessorado financeiramente para saber investir, aplicar e obter o retorno esperado”, diz o baiano de 21 anos.

Aparecendo em diversas fotos no Instagram em frente à uma piscina de uma mansão, Davi explica que ainda não comprou nenhum imóvel e que está vivendo de aluguel.

“A gente mora em um apartamentozinho que foi cedido para nós de forma anônima durante um tempo, até nos estabilizarmos. As casas aonde vamos, que são comentadas pelo pessoal, são de aluguel mesmo. A gente aluga para veranear, passar só o final de semana, descansar mesmo.”

Faculdade de Medicina

Com o sonho de cursar medicina, o ex-BBB afirma que o início do curso, que ganhou durante o reality, ficará só para 2025. Enquanto isso ele aproveita as oportunidades que vem recebendo a partir do programa.

“Acredito que a faculdade ficará para o ano que vem, porque neste ano pretendo aproveitar todas as oportunidades. Pós-Big Brother foi uma agonia, muitas agendas cumpridas. Agora estou descansando um pouquinho. Logo deve sair algo sobre as publicidades. Vai ser uma surpresa para muitas pessoas. Estava sendo muita correria, eu não estava tendo tempo. Mas estou conversando e fechando com muitas marcas. Com fé em Deus logo estaremos duplicando e triplicando esse prêmio.”

Carreira artística

Além do sonho de ser médico, Davi Brito cita a possibilidade de investir na carreira artística.

“Estamos avaliando projetos para ver onde posso me encaixar melhor, qual é o melhor projeto. Fazer um programa de receitas culinárias, por exemplo. Quero agregar coisas positivas, que tragam coisas boas para a sociedade. Falar sobre educação, racismo, assuntos de que a humanidade precisa. Os projetos estão sendo estudados. Em breve a gente vai colocar tudo isso em prática”.

*Com informações de ‘O Globo’.