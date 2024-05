Lua de Mel Inusitada e outras comédias românticas recém-lançadas que você pode desfrutar na Netflix

Se você já viu todos os ‘rom-coms’ porque é fã do gênero, apresentamos estas comédias românticas recém-lançadas na Netflix este 2024. São as novidades que a plataforma de streaming traz para nos contagiar com suas histórias cheias de paixão, amores, risadas e reviravoltas que vão te manter à beira do assento.

São perfeitas para nos reunirmos com nossas amigas e fazer uma longa maratona, lembrando-nos de que, quando menos esperarmos, aquele amor bonito que desejamos pode estar prestes a chegar.

Lua de Mel Inusitada

Se quiser um filme que te faça sentir bem e seja algo diferente do que tem visto ultimamente, vai adorar esta história originária do Kuwait. Um casal recém-casado percebe durante a sua lua de mel que são realmente completamente diferentes, desafiando assim a crença popular de que os opostos se atraem.

Cenas do filme 'Lua de Mel Inusitada' | Netflix (Netflix © 2024)

Apenas isso

Direto da Polônia, parece mais com aqueles clássicos que sempre conquistaram nossos corações. Conta a história de Oliwia, uma chef da cidade que é ‘enganada’ para cuidar da fazenda de sua avó. Lá, ela se vê presa em uma rede de mistérios, mas conhece Kuwa, um charmoso fazendeiro, e sua relação agita segredos sombrios.

A Mãe Da Noiva

Com Brooke Shields e Miranda Cosgrove no elenco, é uma das comédias românticas recém-lançadas na Netflix que você não pode perder. Aturdida pelo espetacular anúncio do casamento de sua filha, Lana logo se depara com outro choque: o pai do noivo é o homem que quebrou seu coração anos atrás.

A Mãe Da Noiva Netflix (Netflix)

Pedido Irlandês

Em março, este longa-metragem com Lindsay Lohan no papel principal foi lançado. O interesse romântico de Maddie está prestes a se casar com sua melhor amiga quando um desejo esculpido em uma antiga pedra da Irlanda muda seu destino.

A Arte de Amar

Depois de descobrir que o ladrão que estava perseguindo na verdade é seu ex-namorado, uma oficial que trabalha para a Interpol elabora um plano para pegá-lo em flagrante.