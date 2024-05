Jojo Todynho se diverte com reação após expor seguidora que falou mal dela

Jojo Todynho faz sucesso com look monocromático.

A cantora Jojo Todynho decidiu compartilhar no seu Instagram a atitude que tomou ao descobrir que uma pessoa conhecida estava falando mal dela em uma roda de amigos. Segundo a Quem, ela decidiu expor a pessoa e compartilhou o desfecho da história em seu perfil.

ANÚNCIO

O caso em questão aconteceu na noite da última quarta-feira, dia 29 de maio. “Eu não aguento, estou rindo porque é cômico. Minha amiga me mandou mensagem dizendo que ela estava em uma situação que uma pessoa estava falando de mim”.

Jojo então pediu para saber o Instagram da pessoa que falava mal dela, e se surpreendeu ao olhar o perfil em questão e notar que já chegou a interagem com a pessoa. “Fui lá e, ilha que engraçado, tem uma mensagem dela aqui no meu Instagram. Ela pode realmente achar tudo isso de mim, mas ela tem que manter a pose, né? E não vir no meu Instagram pedir ajuda”.

Ela comentou o resultado

Em conversa com os seguidores, Jojo fez questão de mostrar o print da interação com a pessoa em questão. Na mensagem em questão é possível ver que a pessoa pede ajuda a Jojo para “abrir um negócio”. “Boa noite, sei que é uma ótima pessoa, mas gostaria de saber se pode me ajudar com algum valor simbólico para eu abrir um negócio para mim”.

Ela então revelou que pediu para a amiga mostrar o print para a pessoa em questão, e entre risos revelou que a mulher foi embora sem jeito depois de ser exposta entre os amigos.

“Ficou toda sem graça quando a minha amiga mostrou o print e foi embora. Ficou feia na roda, né? Mas não tem problema, não, que quando eu te ver pela área, eu vou fazer questão de te cumprimentar. Fala de mim, mas fala baixo. Ou melhor, não deixa rabo preso e nem me segue se acha tudo isso de mim para não passar essas vergonhas”, finaliza a cantora.