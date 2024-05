Filha é apontada como ‘novo affair’ de Belo e precisa se explicar: ‘É o meu pai!’

Desde que ficou solteiro o cantor Belo vem sendo alvo de diversos boatos nas redes sociais. Recentemente uma publicação feita pela filha do cantor causou uma nova onda de rumores, já que, segundo o portal Bola VIP, a jovem de 26 anos foi apontada como um “suposto novo affair” do cantor.

Conforme a publicação a jovem Ingrid Vieira, filha do cantor, precisou ir até suas redes sociais para explica sobre sua ligação com Belo depois que passou a ser apontada por seguidores como a nova companheira do cantor. A confusão começou quando ela publicou um vídeo ao lado do pai, que foi feito para celebrar o aniversário do cantor, no dia do aniversário de 7 anos de sua filha, neta de Belo.

Depois da publicação algumas pessoas começaram a apontar Ingrid como uma suposta namorada de Belo, mas ela rapidamente esclareceu a situação nos comentários: “Oi gente, vi que ainda tem bastante dúvida, então, vamos lá: É o Belo no vídeo, nome verdadeiro Marcelo, e ele é meu pai”.

Confusões e esclarecimentos

Na publicação feita por Ingrid para esclarecer as questões levantadas pelos seguidores, a filha de Belo ainda precisou deixar claro quem é e qual a sua intenção ao publicar o vídeo. Algumas pessoas chegaram até mesmo a confundir Ingrid com a ex-esposa do ex-BBB Lucas Henrique, o Buda.

“Não sou a Camila, ex do Buda, sou Ingrid Vieira, prazer, filha do Belo e mãe da Alice. Era aniversário da minha filha e usei o vídeo que fizemos juntas para parabenizar meu pai no aniversário dele”, conta a jovem.

Para finalizar, ela ainda deixou um recado mais direto: “Não sou o novo amor do Belo, esse amor é antigo e já tem 26 anos, desde que nasci. Espero ter esclarecido todas as dúvidas, principais, qualquer outra eu respondo aqui”.