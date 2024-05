Entenda o que é a cirurgia de transição vocal que impede Maya Massafera de falar

O mistério envolvendo o silêncio da influenciadora Maya Massafera foi esclarecido. Por meio de uma série de stories, ela compartilhou com os seguidores o motivo para permanecer calada desde que revelou seu novo visual. Segundo o Gshow, Maya passou pelo procedimento de transição vocal, mas enfrentou uma série de complicações no pós-operatório que podem fazer com que ela precise repetir o procedimento.

Em sua explicação, Maya revelou que segue se recuperando da cirurgia de transição vocal, que talvez precise ser refeita devido a complicações. Após o procedimento Maya sofreu com uma forte dor nos olhos, o que a fez chorar muito levando a ruptura de alguns pontos realizados em decorrência do procedimento de transição vocal. Por conta disso, ela revela que permanece em silêncio total para se recuperar.

O que é uma cirurgia de transição vocal

O procedimento de transição vocal tem como objetivo modificar o tom de voz. Para isso, existem dois tipos de cirurgia que podem ser realizados, a glotoplastia, comumente realizada em mulheres transexuais, e a tiroplastia tipo 3, indicada para homens transexuais.

A glotoplastia, procedimento feito por Maya, é realizada pela própria boca e não deixa cicatrizes. Ela tem duração aproximada entre 60 e 90 minutos, e a paciente costuma levar de 3 a 4 pontos. A intenção é encurtar as cordas vocais levando a uma voz mais fina.

Apesar de sua realização ser relativamente simples, o pós-operatório é complexo e requer uma série de cuidados que incluem 15 dias sem falar qualquer palavra ou mexer os lábios. Choros e crises de tosse também podem interferir no procedimento.

Em seus stories Maya explica que é normal ficar sem falar por conta da cirurgia e que atualmente ela já consegue falar de forma “fraca e rouca”. No entanto, devido a um erro médico que ocasionou problemas em seus olhos, a influenciadora explica que chorou muito no pós-operatório, o que levou a ruptura de alguns pontos e pode interferir no resultado da cirurgia. Com isso, ela explica que nos próximos dias decidirá se vai ou não repetir a operação.