Eles defendem Benny Blanco, mas sai errado: "essas coisas não são aplaudidas"

O nome de Benny Blanco sempre foi um dos mais importantes na indústria musical devido às suas contribuições como produtor, compositor e multi-instrumentista. Aos 36 anos, Blanco deixou uma marca indelével na indústria, colaborando com alguns dos artistas mais icônicos e produzindo inúmeros sucessos que dominaram as paradas de sucesso em todo o mundo.

Sua grande oportunidade chegou de mãos dadas com Britney Spears, coescrevendo e coproduzindo o single de sucesso “Circus”, que se tornou um fenômeno global. Posteriormente, ele abriu caminho com Ed Sheeran, Justin Bieber, Rihanna, Katy Perry e Maroon 5. Entre os artistas com quem ele teve a oportunidade de trabalhar está nada mais, nada menos que Selena Gomez, sua atual namorada, o que tem gerado muita conversa nas redes sociais.

O romance entre Selena e Benny havia sido muito criticado devido à personalidade irreverente do produtor, no entanto, agora parece que tudo mudou a seu favor.

Benny Blanco torna-se ‘o namorado ideal’

Embora inicialmente os internautas não paravam de criticar Blanco por sua atitude "infantil" e "desagradável" nas redes sociais, com o lançamento de seu livro de culinária, 'Open Wide: A Cookbook for Friends', surgiu a oportunidade de redefinir sua imagem. E é que, ao mesmo tempo, ele deu várias entrevistas nas quais pôde mostrar seu lado mais doce.

Blanco expressou que sua namorada é uma inspiração para ele e que ele está muito orgulhoso dela.

Além disso, durante sua participação no The Drew Barrymore Show, ela apontou:

A forma como o produtor se expressou sobre sua namorada tem muitos internautas apaixonados por ele, mas alguns saíram para expressar que tudo o que ele fez e disse sobre seu relacionamento, "não é nada extraordinário, mas sim o mínimo" que um homem deveria fazer por sua namorada.

Mas o que gerou discussão foi um vídeo antigo no qual ele revela que "nunca foi infiel" a ninguém.

"“Isso é admirável”, é o mínimo e como deveria ser 😭😭barras no chão”. “Uau... se esse é o padrão, tenho que começar a dizer às garotas com quem estou tentando sair que, assim como Benny Blanco, nunca fui infiel.”. “Uau! Nunca te enganaram? Eu te amo agora!!! FIQUE COM ELE SELENA *sarcasmo”. “Bem, mas estamos de acordo que isso não é motivo para endeusá-lo, certo? Não enganar é o mínimo que um homem poderia fazer por amor e respeito à sua namorada”, expressaram os usuários.

Isso, é claro, não significa que Benny está errado sobre o que ele expressou sobre Selena ou que ele seja uma pessoa ruim, mas é importante lembrar que há coisas que podem parecer “extraordinárias”, mas na verdade são valores ou ações básicas para que um relacionamento funcione.

O que significa então “o mínimo” em um relacionamento de casal?

O "mínimo", quando se fala de um relacionamento, é uma frase usada para descrever o mínimo que você precisa desse relacionamento. O requisito essencial que você tem na equação é a lista que terá como parte do mínimo indispensável em um relacionamento.

Os padrões mínimos são os requisitos mínimos de qualquer potencial parceiro que possa ter. Se você esperou muito tempo por um relacionamento, saiu com muitas pessoas erradas ou ficou solteiro por muito tempo antes de finalmente encontrar um relacionamento com respeito e apoio mútuo, ambas as partes precisam se esforçar para que as coisas funcionem no dia a dia e no futuro.

Alguns exemplos do "mínimo" que você deve esperar do seu parceiro são: