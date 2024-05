Como foi o rompimento de Jennifer Lopez e Ben Affleck em 2003?

A ruptura de Jennifer Lopez e Ben Affleck em 2003 foi um dos eventos mais comentados no mundo do entretenimento. O casal, conhecido como “Bennifer”, capturou a atenção do público e da mídia desde que começaram seu relacionamento em 2002. Eles se conheceram no set do filme “Gigli” e rapidamente se tornaram um dos casais mais famosos de Hollywood.

O romance deles foi intensamente midiático, com os paparazzi seguindo cada um dos seus movimentos. Em novembro de 2002, Ben propôs casamento a Jennifer com um anel de noivado de diamantes rosa de 6,1 quilates avaliado em US$2,5 milhões. O casamento estava planejado para setembro de 2003, mas foi adiado apenas alguns dias antes da data prevista.

Jennifer Lopez e Ben Affleck terminaram há 20 anos devido ao assédio da mídia

A pressão da mídia foi um dos fatores-chave que contribuiu para a ruptura. Em um comunicado conjunto, o casal citou o excesso de atenção da mídia como uma das razões pelas quais decidiram adiar o casamento. No entanto, menos de quatro meses depois, anunciaram oficialmente o fim do seu noivado.

Os dois estavam muito apaixonados (Agencias)

Ambos falaram publicamente sobre as dificuldades que enfrentaram durante seu relacionamento. Jennifer Lopez mencionou em entrevistas que a atenção constante da mídia criou uma pressão insuportável, dificultando a manutenção de um relacionamento normal. Por sua vez, Ben Affleck também reconheceu o impacto negativo que a exposição pública teve em seu relacionamento.

A quebra foi devastadora para os fãs que acompanhavam cada detalhe de sua história de amor. Anos depois, ambos seguiram em frente com suas vidas. Jennifer Lopez se casou com Marc Anthony em 2004, e Ben Affleck se casou com Jennifer Garner em 2005. No entanto, em uma surpreendente reviravolta do destino, Bennifer voltou às manchetes em 2021 quando o casal reacendeu seu romance, demonstrando que o tempo e a maturidade podem curar antigas feridas.

Eles sucumbiram à pressão da mídia Agencias (Agencias)

A ruptura de J.Lo e Ben Affleck em 2003 foi um momento significativo na cultura pop, marcado pela intensa pressão midiática e escrutínio público, o que finalmente levou ao fim do seu compromisso e a caminhos separados, pelo menos por um tempo.