Amigos Imaginários: Sobre o que é e quando poderá ser vista em streaming o novo filme que dominou a bilheteria dos EUA?

O filme de John Krasinski conseguiu arrecadar US$35 milhões, de acordo com estimativas da indústria

Neste fim de semana, um novo filme conquistou a bilheteria dos Estados Unidos. Trata-se do filme de John Krasinski sobre amigos imaginários “Amigos Imaginários”, que arrecadou US$35 milhões, de acordo com estimativas da indústria divulgadas no último domingo.

Com as atuações de Ryan Reynolds e Cailey Fleming, e as vozes de Steve Carell, Matt Damon, Emily Blunt, Louis Gossett Jr., Phoebe Waller-Bridge e Maya Rudolph, "Amigos Imaginários" é fruto da criatividade de Krasinski, que escreveu o roteiro, dirigiu e atua como protagonista.

A Paramount lançou o filme, que, de acordo com a AP, “custou US$110 milhões para ser produzido, em 4.041 cinemas na América do Norte. Internacionalmente, arrecadou US$20 milhões em 56 mercados, para uma estreia global de US$55 milhões”.

Sobre o que é Amigos Imaginários, o novo filme de sucesso nos EUA?

Amigos Imaginários segue a jornada de Bea, uma menina de 12 anos que descobre um superpoder extraordinário: a capacidade de ver os amigos imaginários de todos. No auge de sua adolescência, pronta para deixar para trás os Amigos Imagináriosica e o que é ser uma criança, numa noite de verão enquanto visita sua avó em Brooklyn, sua vida muda.

“Contamos esta história através dos olhos de uma menina que, tal como os meus filhos, está tentando lidar com a forma como o seu mundo mudou”, partilhou Krasinski num comunicado de imprensa. “Ao fazer isso, podemos capturar a ideia de que a imaginação não é apenas uma ferramenta poderosa para se divertir, mas também um enorme mecanismo de enfrentamento que nos ajuda a dar sentido às coisas que de outra forma poderiam ser demais”.

“Amigos Imaginários” acabou de chegar aos cinemas em todo o mundo e permanecerá em cartaz por mais algumas semanas. Levando em consideração que se trata de uma superprodução e dependendo do que arrecade, é provável que não esteja disponível para streaming até o final de julho ou início de agosto.

Em relação à plataforma de streaming, embora nada tenha sido confirmado a respeito, por se tratar de uma produção da Maximum Effort distribuída pela Paramount Pictures, poderia (ou deveria) chegar primeiro e através do serviço de assinatura da SkyShowtime.