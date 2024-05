5 produções que você pode assistir se é fã de Bridgerton

Bridgerton tornou-se uma das séries mais populares atualmente, e agora que a primeira parte da terceira temporada foi lançada, tem gerado vários comentários positivos, mas se você já assistiu tudo, aqui estão algumas produções que você pode desfrutar enquanto espera pela segunda parte desta temporada.

Esta produção nos mostra oito irmãos da poderosa família Bridgerton, que tentam encontrar o amor e a felicidade na alta sociedade londrina, por isso os figurinos e cenários de época têm chamado bastante atenção.

Orgulho e Preconceito (2005)

Com base no aclamado romance de Jane Austen, este filme dirigido por Joe Wright segue a história de Elizabeth Bennet e Sr. Darcy na Inglaterra do século XIX. Com seu romance cativante e elenco encantador, incluindo Keira Knightley e Matthew Macfadyen, Orgulho e Preconceito é uma escolha perfeita para os amantes de Bridgerton.

The Crown

Esta série da Netflix oferece uma visão fascinante da vida da realeza britânica ao longo das décadas. Desde os dramas familiares até os eventos políticos que marcaram época, The Crown é uma imersão profunda na história e na intriga por trás dos muros do Palácio de Buckingham.

Outlander

Baseada na série de romances de Diana Gabaldon, Outlander segue a história de Claire Randall, uma enfermeira da Segunda Guerra Mundial que viaja no tempo e se vê presa no século XVIII na Escócia. Com seu romance apaixonante e seu contexto histórico cativante, esta série oferece uma mistura irresistível de drama, romance e aventura.

Downtown Abbey

Esta série britânica segue as vidas da família aristocrática Crawley e seus empregados na mansão de Downtown Abbey no início do século XX. Com sua elegante ambientação, intrigas familiares e romances proibidos, Downtown Abbey é uma escolha essencial para os fãs de Bridgerton em busca de mais drama de época.

Victoria

Esta série narra a vida da lendária Rainha Victoria desde os seus primeiros dias no trono até o seu longo reinado. Com uma atuação destacada de Jenna Coleman no papel principal, Victoria oferece uma visão fascinante da vida pessoal e política de uma das figuras mais emblemáticas da história britânica.