Pabllo Vittar vira voz do Waze e aplicativo traz bordões da cantora

O aplicativo ‘Waze’, que funciona como um GPS para quem está de carro, incluiu a voz de Pabllo Vittar em suas configurações.

Agora, quem dirige, pode se manter alerta sobre os caminhos e informado sobre o trânsito, além de se divertir com os bordões mais famosos da cantora. A ação faz parte das comemorações do mês do Orgulho LGBTQIA+, comemorado em junho.

“Segurança, segurança!”

Um dos maiores bordões de Vittar, que surgiu após um meme, é ela gritando “segurança, segurança”, ensinando como a parar uma briga durante o show. Claro que a frase não iria ficar de fora do aplicativo.

“Vamos começar? Dirija com segurança, ou melhor, dirija com segurança”, diz a voz. Outra frase dita é: “Mantenha-se à direita. Você dirige bem, hein, mona? Tô bege”.

Veja:

Outras configurações possíveis no Waze é a troca de humor para ‘Deslumbrante’ e altera o ícone do carro padrão para ‘TropiCar’, em homenagem ao álbum mais recente da drag queen, intitulado ‘Batidão Tropical Vol. 2′.

Como adicionar a voz de Pabllo Vittar?

Para alterar a voz no seu aplicativo abra o ícone de configurações acessando nas três barras e em seguida clique em ‘Voz e Som’ e depois ‘Sons’. Ative a opção ‘Português (BR) - Pabllo Vittar’ e pronto!

