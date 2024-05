O k-drama que a Netflix lançou há dois dias e é o mais assistido no mundo: tem 12 episódios e vai te maravilhar

Entre os diversos filmes, séries e documentários que existem no vasto catálogo da Netflix, há cada vez mais espaço para os k-dramas, que estão se tornando cada vez mais populares e estão ganhando mais seguidores a cada dia.

ANÚNCIO

E há boas notícias para eles, porque há dois dias estreou uma nova minissérie coreana que já é a mais vista em todo o mundo. É chamada de ‘Uma família atípica’.

O novo drama coreano que é um sucesso na Netflix

A produção gira em torno do bombeiro aposentado Bok Gwi Joo. Tanto ele quanto seus familiares nasceram com incríveis poderes sobrenaturais que os tornavam mais do que singulares.

Nesse sentido, ele tem a capacidade especial de viajar no tempo, embora apenas para instantes de felicidade de sua própria vida. Ele não pode mudar nada no passado, mas pode viver nesses momentos de alegria.

Mas devido a um evento, o protagonista cai em depressão e perde seu poder. Enquanto o resto de sua família também começa a perder suas habilidades ao enfrentar problemas de saúde mental.

Cena da série 'Uma família atípica' | (JTBC)

No entanto, a vida de Gwi Joo muda completamente quando ele conhece uma misteriosa mulher chamada Do Da Hae. Ela logo se envolve com ele e sua família, muda-se para viver com eles e as coisas começam a mudar para melhor.

"A sinopse da produção descreve: 'Alguma vez tiveram superpoderes únicos, mas a vida moderna fez com que perdessem suas habilidades... até que uma mulher misteriosa muda tudo'."

ANÚNCIO

Cena da série 'Uma família atípica' | (JTBC)

A minissérie é protagonizada por Jang Ki-yong e Chun Woo-hee, que interpretam Bok Gwi-joo e Do Da-hae, respectivamente. Além disso, o elenco inclui nomes como Go Doo-shim, Claudia Kim, Oh Man-seok e Park So-yi.

Cena da série 'Uma família atípica'' | (JTBC)

Quantos episódios terá ‘Uma Família Atípica’?

A trama criada por Jo Hyun-tack, Ju Hwa-mi e Kang Eun-kyung terá um total de 12 episódios. Os episódios, escritos por Ju e dirigidos por Jo, têm uma duração de aproximadamente 70 minutos.

Cena da série 'Uma família atípica' | (JTBC)

Deve-se mencionar que até o momento foram lançados os dois primeiros dos 12 capítulos da minissérie. Enquanto isso, a cada semana serão lançados dois novos episódios, até os últimos que estarão disponíveis na Netflix.

Trailer de ‘Uma Família Atípica’

'