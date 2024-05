Carregado de novidades, o ano de 2024 trará consigo a produção da sequência de ‘Moana’, a ser lançado nos cinemas no dia 27 de novembro. Bob Iger, CEO da The Walt Disney Company, já tinha anunciado a chegada de Moana 2 nos cinemas no início do ano. A produção é sequência da franquia indicada ao Oscar em 2016.

ANÚNCIO

“Moana segue sendo uma franquia incrivelmente popular”, revelou Iger ao dar o anúncio da produção, “e mal podemos esperar para dar ao público mais de Moana e Maui quando Moana 2 chegar aos cinemas”.

Além da novidade, foram disponibilizados o teaser e uma nova imagem promocional da animação naquela época. O trailer oficial será liberado nesta quarta-feira (29). Confira a nova imagem da animação:

Moana 2 recebe nova imagem oficial e trailer está prestes a ser liberado (Reprodução/Disney)

Leia mais um artigo:

Moana 2: sinopse e teaser

“Moana 2, a tão aguardada animação da Walt Disney Animation Studios, convida o público a entrar em uma nova viagem com Moana, Maui e uma tripulação de marinheiros inusitados. Quando recebe um chamado inesperado de seus ancestrair, Moana embarca em uma nova jornada pelos mares distantes da Oceania, enfrentando uma aventura repleta de perigos e mistérios a serem desvendados.”

A produção conta com a direção de Dave Derrick Jr. e trilha sonora dos vencedores do Grammy Abigail Barlow e Emily Bear, da indicada ao Grammy Opetaia Foa’i e do três vezes vencedor do Grammy Mark Mancina. A data de lançamento será divulgada em breve.

Confira o teaser liberado inicialmente com os novos anúncios da produção:

ANÚNCIO

Avassaladoras 2.0: vai assistir no Dia dos Namorados?

A produção ‘Avassaladoras 2.0′ chega aos cinemas brasileiros em 13 de junho, se caracterizando como a comédia romântica de bastão passado para a próxima geração. A produção da conta com a direção de Mara Mourão e roteiro de Tony Goes, trazendo as atrizes e influenciadoras digitais Fefe Schneider e Bibi Tatto como protagonistas do longa. A dupla trabalha ao lado das veteranas Juliana Baroni e Danielle Winits, dentre outros atores, com uma mistura de dilemas familiares, amorosos e profissionais.

Confira detalhes da trama: ‘Avassaladoras 2.0′: a spin-off da produção de sucesso de 2002 vai estar na sua lista de Dia dos Namorados?