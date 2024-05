Maya Massafera precisa ser escoltada após tumulto em bar de São Paulo

A presença da influenciadora Maya Massafera em um famoso bar da noite paulistana acabou em um grande tumulto. Sua aparição no bar Tokyo acabou agitando ainda mais a noite dos visitantes, que tentaram se aproximar para interagir com a influenciadora, mas acabaram causando uma confusão no local. Conforme publicado pelo O Globo, Maya precisou ser escoltada para fora do bar.

ANÚNCIO

Segundo a publicação, o local em questão é um dos mais comentados bares de São Paulo e a presença de Maya não passou despercebida pelos visitantes, que se aproximaram para pedir por fotos e autógrafos. Simpática, a influenciadora ainda tentou atender a todos e conversou com várias pessoas antes que a insistência dos presentes causasse um tumulto no bar. Diante da situação incontornável, Maya foi escoltada para fora do bar, uma medida que visava sua própria segurança.

Aparições impactantes

Essa não foi a primeira aparição de Maya que causou furor nos seguidores da influenciadora e no público que a acompanha. Desde que anunciou publicamente ter passado pelos procedimentos de redesignação sexual, ela vem chocando a internet com looks poderosos e aparições em grandes eventos, como o tapete vermelho do Festival de Cannes.

Inclusive, foi durante sua participação no festival que ela falou sobre como está sendo o processo após os procedimentos de redesignação sexual pelos quais passou. Em seu Instagram, ela revelou que vem passando por crises de disforia.

“Essa minha viagem em Cannes está maravilhosa. Porém, teve dia que eu não saí do quarto por disforia. Teve dia que eu fiz maquiagem, tirei as fotos e simplesmente não fui ao tapete vermelho porque fiquei com muito medo do julgamento”, revelou a influenciadora por meio de uma publicação nos stories de seu Instagram.