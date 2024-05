Mary-Kate Olsen reaparece em férias com seu ex-parceiro parecendo irreconhecível

Mary-Kate Olsen, a famosa estilista e ex-atriz de ‘Full House’, voltou a chamar a atenção da mídia após ser vista ao lado de seu antigo amor, Sean Avery, durante um fim de semana nos Hamptons. A aparição gerou rumores sobre uma possível reconciliação entre os dois.

Mary-Kate e Sean mantiveram um relacionamento em 2007 e têm mantido uma amizade ao longo dos anos. Na verdade, existem registros fotográficos de um encontro entre os dois em 2011, o que demonstra que eles mantiveram contato apesar de seguirem caminhos separados. Portanto, o seu último reencontro tem dado muito o que falar.

Mary-Kate Olsen é vista com seu ex-parceiro Sean Avery em um possível reencontro amoroso

A designer de 37 anos e o ex-jogador de hóquei de 44 anos foram fotografados pelo DeuxMoi enquanto desfrutavam do fim de semana do Memorial Day. As imagens exclusivas mostram Mary-Kate e Sean visitando a nova loja da The Row em Amagansett, uma marca de luxo fundada por Mary-Kate e sua irmã Ashley.

Também foram vistos passando tempo com seu amigo em comum, Andy Cohen. Para aqueles que não estão a par, Mary-Kate se separou de seu ex-marido Olivier Sarkozy em 2020, após cinco anos de casamento. Após o divórcio, ela foi brevemente ligada a um executivo de negócios em 2021, mas esse relacionamento não pareceu prosperar.

Por sua vez, Sean Avery se separou de sua ex-esposa, Hilary Rhoda, em 2022, com quem tem um filho de três anos, Nash. Pouco se sabe sobre isso, pois Mary-Kate Olsen, conhecida mundialmente desde a infância por seu papel em ‘Três é Demais’, optou por manter um perfil discreto nos últimos anos.

Mary-Kate Olsen e Sean Avery vão voltar a ficar juntos?

Desde que deixou a atuação, ela tem focado seus esforços na moda, alcançando grande sucesso com sua marca The Row. Ao contrário de sua juventude, quando a atenção da mídia era constante, Mary-Kate optou por uma vida mais discreta, aparecendo esporadicamente em eventos públicos e mantendo sua vida pessoal longe dos holofotes.

Por outro lado, Sean Avery teve uma carreira diversificada. Depois de se aposentar do hóquei profissional, ele trabalhou como modelo, crítico e comentarista esportivo. Ao longo dos anos, ele manteve uma presença pública mais constante, embora também tenha enfrentado sua parcela de controvérsias.