Lionel Messi surpreende seus fãs e aparece em comercial de ‘Bad Boys’ falando inglês

Lionel Messi surpreendeu seus fãs, após o jogador do Inter de Miami aparecer em um comercial ao lado de Will Smith e Martin Lawrence.

E os atores em breve estrearão mais um filme dos ‘Bad Boys’, um filme de ação que será sua quarta parte.

Lionel Messi causa sensação em seu novo comercial

A conta oficial da produção postou o clipe, no qual Messi aparece. Na verdade, ele não foi o único atleta famoso a aparecer, pois também contaram com a participação de Jimmy Butler, jogador do Miami Heat da NBA.

Embora a participação de Leo tenha sido breve, já que ele aparece apenas por alguns segundos, os fãs ficaram surpresos, pois foi a primeira vez que o viram falando inglês.

O comercial começa com Butler pedindo a Will Smith e Martin Lawrence para fazerem parte dos ‘Bad Boys’.

Depois de fazer uma série de testes, eles percebem que Jimmy não tem a capacidade de se tornar um deles.

O argentino falou em inglês ao lado de Will Smith e Martin Lawrence

No final do comercial, chamam novamente à porta de Will e Martin. Sem imaginar, Leo é quem bate à porta e pede para se juntar aos ‘Bad Boys’. No entanto, ao argentino não fizeram testes e simplesmente fecham a porta.

Desde que chegou aos Estados Unidos, a relação de Messi com Hollywood tem se fortalecido, pois ele está aparecendo cada vez mais em comerciais.

Mesmo assim, ele nunca tinha falado em inglês, embora neste pequeno vídeo ele apenas diga ‘Bad Boys’.