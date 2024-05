Jojo Todynho se emociona com fala de seguidor sobre maternidade

As últimas interações entre Jojo Todynho e seus seguidores foram marcadas por muita emoção por parte da influenciadora. Na madrugada de hoje (29), a cantora compartilhou em suas redes sociais suas reações e respostas às perguntas dos seguidores que enviaram mensagens e interagiram com ela em seu perfil no Instagram. Segundo a Quem, uma interação em particular foi capaz de deixar Jojo completamente emocionada.

ANÚNCIO

Conforme a publicação, um dos seguidores decidiu deixar um recado em referência ao processo de adoção do menino Francisco, que Jojo conheceu durante uma viagem a Luanda. Na caixinha de perguntas, o seguidor apenas escreveu a mensagem: “Que o Francisco seja muito feliz tendo você como mãe”.

Em resposta, a cantora compartilhou uma foto sorrindo e visivelmente emocionada, acompanhada por emojis de mãos em oração e corações, deixando claras suas expectativas em relação à adoção do menino.

Processo de adoção

O primeiro contato entre Jojo e Francisco aconteceu durante uma viagem da influenciadora à Luanda, em Angola, em setembro de 2023. Na ocasião, ela se encantou com o menino durante uma homenagem feita a ela em uma escola local. “Olhei para ele e falei: ‘Esse menino é meu filho’. O olho dele brilhava quando ele falava para mim. Foi uma conexão diferente, não tem explicação”.

Em um desabafo recente, Jojo também compartilhou que pretende entrar com uma ação contra um advogado que afirmou a estar representando no processo de adoção do menino. “As pessoas estão perdendo a noção e a ética”, disse ela sobre a postura do profissional e, em seguida, afirmou que seguirá com uma denúncia formal: “Só para você aprender, vou te denunciar na OAB, porque você não pode falar sobre um processo de adoção, que você não está à frente de nada, ainda mais sendo de uma criança”.

Até o momento a cantora e sua equipe não se pronunciaram sobre o andamento do processo de adoção.