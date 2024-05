Jennifer Garner disse que deseja “o melhor” para Ben Affleck e J.Lo em meio aos rumores

Jennifer Garner deseja o melhor para Ben Affleck e Jennifer Lopez enquanto enfrentam dificuldades matrimoniais, menos de dois anos após se casarem. Uma fonte próxima a Garner disse à PEOPLE que a atriz “deseja o melhor” para seu ex-marido Affleck. “Ela quer que ele seja feliz e saudável para que possa ser o melhor pai possível”, disse a fonte.

Garner, de 52 anos, e Affleck, de 51, têm três filhos juntos: Violet, de 18 anos, Seraphina, de 15, e Samuel, de 12. A preocupação de Garner com o bem-estar de Affleck tem sido constante, mesmo depois de seu divórcio em 2017.

Jennifer Garner só quer o melhor para o seu ex-marido Ben Affleck

A fonte também mencionou que Garner, que atualmente está em um relacionamento com John Miller, presidente e CEO da Cali Group, "aprecia que [Lopez] leve um estilo de vida saudável e apoie a sobriedade de Ben. Jen quer isso para Ben." Affleck e Garner se casaram em 2009, mas após vários anos juntos, anunciaram a separação em 2015 e finalizaram o divórcio em 2018.

Ela sempre o tem apoiado em sua sobriedade (Agencias)

Apesar da separação, eles mantiveram um relacionamento cordial, focado no bem-estar de seus filhos. Em 2020, Affleck expressou à PEOPLE sua gratidão e respeito por Garner, destacando a importância de seus filhos verem seus pais se dando bem e se respeitando mutuamente, independentemente de seu estado civil.

Eles têm mantido uma relação cordial depois do divórcio (Agencias)

O ressurgimento do romance entre Affleck e Lopez em 2021 culminou em seu casamento em julho de 2022. No entanto, recentemente surgiram relatos sobre problemas em seu relacionamento. Lopez tem estado promovendo seu filme ‘Atlas’ em Los Angeles e no México por conta própria, enquanto Affleck continua filmando seu próximo projeto ‘The Accountant 2′ em Los Angeles. Nas últimas semanas, o casal tem estado vivendo separadamente em Los Angeles.