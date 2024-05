Irmã de Giullia Buscacio, Giovanna mora na Espanha e namora filho de Ronaldinho Gaúcho; saiba mais sobre ela

A semelhança entre as duas é muito próxima, mas enquanto uma é atriz e se destaca em ‘Renascer’, a outra vive uma vida de influencer na Espanha.

ANÚNCIO

Giovanna Buscacio, de 24 anos, é a irmã mais nova de Giullia Buscacio, com 27, que atualmente interpreta Sandra na novela das 21h. Mesmo com a diferença de idade, todos questionam se as duas são gêmeas.

Além da diferença de idade também existe diferença nos caminhos que cada uma seguiu. Giullia já pode ser vista em diversas outras novelas e produções, mas Gio leva carreira digital nas redes sociais, onde atualmente possui mais de 300 mil seguidores.

A imã mais nova também não vive no Brasil. Vivendo em Barcelona, na Espanha, ela mostra sua rotina no país. Lá também mora seu namorado João Mendes de Assis Moreira, filho de Ronaldinho Gaúcho e jogador do Barcelona desde 2023.

Segundo o site ‘Extra’, no momento Giovanna está no Rio de Janeiro com a família e encontrando amigos.

Filha do ex-jogador de futebol Júlio César Gouveia, a jovem nasceu em Campinas, município de São Paulo, enquanto a irmã nasceu em Portugal. Contudo, ambas já moraram na Coreia do Sul devido ao trabalho do pai.

Prima de MC Binn, Nina Capelly descobre gravidez e tenta entrar em contato com Lucas Buda

Nina Capelly, prima de MC Binn, anunciou em suas redes socias que está grávida. A cantora de funk, de 28 anos, viveu um breve relacionamento com Lucas Buda após ele deixar o BBB solteiro.

ANÚNCIO

Em entrevista à ‘Quem’, a jovem diz que, há chances da criança ser do ex-BBB.

“Tenho 70% de certeza de que é dele. Fiquei só com ele até agora, e assumi [um relacionamento] com minha empresária, não tem como eu engravidar dela”, revelou a mulher ao site. “Um pouco antes de eu conhecer o Buda, terminei um relacionamento de quatro anos, mas quando fiquei com o Buda, não estava mais com ninguém”, explicou.

Mesmo tendo possibilidade do filho ser do ex-companheiro, Capelly acredita que está grávida do capoeirista. Ela inclusive tentou contato com ele, mas segundo ela, não obteve respostas.

“Estou um pouco chorona. Tentei entrar em contato com o Lucas. Ele não quis falar comigo. Queria falar com ele diretamente, mandei um áudio para ele explicando tudo. Estou bem sensível”.

Nina, que já é mãe de uma criança de seis anos, disse que está triste com a situação e com a falta de responsabilidade de ambos, mas pretende solicitar um teste de DNA.

“Hoje em dia, tem teste de DNA que dá para fazer na gravidez e não me nego a fazer”.