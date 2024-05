Você ama essa música? Lady Gaga quer uma sequência de ‘Telephone’ com Beyoncé

Se você é fã da Lady Gaga, preste atenção. Durante a estreia do seu filme Gaga Chromatica Ball, Lady Gaga gerou emoção entre os seus fãs ao expressar o seu desejo de colaborar novamente com a Beyoncé numa sequência do seu bem-sucedido hit ‘Telephone’. Esta notícia despertou entusiasmo entre os seguidores e gerou especulações sobre uma possível continuação. E é realmente um sucesso!

ANÚNCIO

Os seguidores de Lady Gaga e Beyoncé têm implorado por uma colaboração adicional desde o lançamento de ‘Telephone’ em 2009. A música foi aclamada pela crítica e recebeu reconhecimento nos prêmios MTV Video Music Awards e Grammy.

Os rumores se intensificaram quando Beyoncé compartilhou um teaser do seu álbum Cowboy Carter, que apresentava semelhanças visuais com o vídeo de ‘Telephone’.

Palavras de Gaga

Durante uma entrevista com o Entertainment Tonight, Lady Gaga respondeu à pergunta sobre a possibilidade de uma sequência dizendo: “Sempre que a Beyoncé ligar, eu adoraria atender o telefone”.

Além de abordar a possível sequência, Lady Gaga também compartilhou detalhes sobre seu próximo sétimo álbum de estúdio. Ela revelou que está trabalhando constantemente em novas músicas e está ansiosa para compartilhá-las com seus seguidores.

Através de uma publicação no Instagram no seu aniversário, expressou:

"Hoje foi um dia muito especial. Não me lembro de ter sido tão feliz no meu aniversário. Estou apaixonada pelo meu melhor amigo, minha família e meus amigos são carinhosos, amáveis e saudáveis. Sinto que meu coração transborda de gratidão pela minha própria saúde e MÚSICA - estou escrevendo algumas das minhas melhores músicas desde que me lembro. Nosso filme Joker 2: Folie à Deux será lançado em breve 😍 -"

Seguiu: "E ver mensagens de todo o mundo de pequenos monstros-artistas-publicações que amam o meu trabalho significa tanto para mim. Obrigado, obrigado, obrigado por me amarem como fazem e por terem tanto amor pelas minhas músicas."

ANÚNCIO

“Escrevo músicas pop desde que era criança e não consigo acreditar que ainda posso fazer o que gosto. Sei que este ano será importante e significativo para nós. A música muda a vida das pessoas, sinto-me muito honrada por poder fazer parte disso nesta vida 🖤”, concluiu.

Atualmente, os fãs estão entusiasmados tanto com o álbum quanto com a turnê de estádios, The Chromatica Ball, que apoiará seu álbum Chromatica.

A turnê, que originalmente estava programada para 2022, foi adiada devido à pandemia de COVID-19. Inclusive, durante uma exibição de seu filme de concertos, a cantora revelou que fez cinco shows enquanto lutava contra o COVID-19.