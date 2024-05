Twenty One Pilots lança seu aguardado álbum ‘Clancy’

A dupla vencedora do Grammy Twenty One Pilots lança hoje o seu muito aguardado novo álbum ‘Clancy’ através da Fueled By Ramen. Para celebrar o lançamento, o duo Tyler Joseph e Josh Dun convocaram os seus fãs no seu canal do YouTube ontem à noite numa transmissão especial ao vivo onde estrearam os vídeos oficiais de cada música de ‘Clancy’.

ANÚNCIO

Os Twenty One Pilots vão comemorar o lançamento de ‘Clancy’ esta noite com um show especial no Newport Music Hall, em sua cidade natal de Columbus, Ohio, e farão uma ‘Fan Premier Exhibit’ gratuita em Columbus no fim de semana, na Ohio State Bookstore, abrindo o arquivo e mostrando itens colecionáveis de sua história. A banda também anunciou eventos surpresa em lojas durante a semana de lançamento, nas cidades de Londres, Sydney, Melbourne e Brisbane, que abrirão suas portas para os fãs neste fim de semana.

Twenty One Pilots estreia seu esperado álbum ‘Clancy’ (Cortesía)

Coproduzido por Joseph e Paul Meany, ‘Clancy’ marca o capítulo final de uma narrativa de uma década em vários álbuns, introduzida no primeiro trabalho da banda em 2015, BLURRYFACE. Na ambiciosa coleção destacam-se as músicas já lançadas ‘The Craving’ (versão single), ‘Backslide’, ‘Next Semester’ e ‘Overcompensate’; este último alcançou o primeiro lugar no chart de Alternative Radio, tornando-se o décimo primeiro número 1 nesse formato, convidando os ouvintes para o mundo imersivo de ‘Trench’.

Antes do lançamento de ‘Clancy’, Twenty One Pilots tocaram as novas músicas e algumas favoritas dos fãs em uma série de shows íntimos com ingressos esgotados nas cidades de Nova York, México, Londres e Berlim.

Twenty One Pilots celebrarão o lançamento de 'Clancy' com a turnê The Clancy World Tour, a mais importante que lideram até o momento, que começará com duas noites no Ball Arena de Denver, Colorado. Produzida pela Live Nation, a turnê percorrerá a América do Norte até o outono boreal, continuando com datas na Nova Zelândia, Austrália, Europa e Reino Unido. Em 2025, a turnê também chegará à América Latina.

Além disso, a RIAA concedeu ao Twenty One Pilots 20 novas certificações de platina e ouro por músicas e álbuns de seu catálogo, como ‘Stressed Out’, ‘Heathens’, ‘Ride’, ‘We Don’t Believe What’s On TV’, ‘Polarize’, ‘Doubt’, ‘Guns For Hands’ - platina -, ‘Levitate’, entre outros.

Com mais de 33 milhões de reproduções em todo o mundo e mais de 3 milhões de ingressos vendidos em turnês internacionais, a dupla de Columbus, Ohio, composta por Tyler Joseph e Josh Dun, se consolidou como uma das bandas de maior sucesso do século XXI, além de ter redefinido o som de uma geração.