Travis Kelce rejeita as polêmicas declarações de seu companheiro de equipe

O tight end do Kansas City Chiefs, Travis Kelce, assiste à abertura da temporada contra o Detroit Lions de fora do campo, em 7 de setembro de 2023 (AP Foto/Ed Zurga)

O kicker Harrison Butker se viu no centro da polêmica no último fim de semana, depois de fazer declarações controversas em um discurso para os formandos do Benedictine College. Suas palavras, rotuladas de machistas e homofóbicas, têm sido rejeitadas pela comunidade online e várias figuras de seu círculo social saíram em repúdio ao jogador, incluindo seu colega de equipe, Travis Kelce.

ANÚNCIO

Kelce viu-se ligeiramente envolvido na polêmica desde o início, pois não só está relacionado com Butker, mas também porque o kicker usou uma frase de uma música da atual parceira de Kelce, a megaestrela Taylor Swift, durante o discurso controverso.

O que Travis Kelce disse sobre o discurso de seu colega, Harrison Butker?

No seu mais recente episódio de ‘New Heights’, o podcast que ele apresenta com o seu irmão, Jason, o ala dos Chiefs de Kansas City concordou que não pode julgar as palavras de Butker, mas também não concordou.

"Eu o aprecio como colega de equipe. Ele é uma ótima pessoa e um grande companheiro. Quando se trata de suas opiniões, o que ele disse no discurso de formatura (do Benedictine College), essas são as dele", começou o jogador de futebol.

"Não posso dizer que concordo com a maior parte, ou com qualquer parte além de que ele ama a sua família e os seus filhos. Não acho que deva julgá-lo pelos seus pontos de vista, especialmente os seus pontos de vista religiosos, sobre como viver a vida. Simplesmente não é o que sou", disse o ala fechada de Kansas City, que considerou ter sido criado de forma diferente de Butker, o que lhe deu outra perspectiva.

“Cresci em uma bela criação de diferentes classes sociais, diferentes religiões, diferentes raças e etnias em Cleveland Heights. Por isso amava Cleveland Heights pelo que era. Me mostrou um amplo espectro, uma visão ampla de muitas coisas, diferentes aspectos da vida. Nunca tive que sentir que precisava julgar as pessoas por suas crenças”, acrescentou.