Os melhores filmes de Chris Hemsworth para assistir em streaming

O ator está pronto para voltar com um novo filme para a Netflix

Nesta sexta-feira, Chris Hemsworth recebeu sua estrela na Calçada da Fama de Hollywood, em grande reconhecimento à excelente carreira do ator amplamente conhecido por seu trabalho no Universo Cinematográfico da Marvel, onde interpreta Thor.

Christopher Hemsworth nasceu em 11 de agosto de 1983 em Melbourne, Austrália, sendo o segundo de três irmãos que também trabalham na indústria do entretenimento. Seu irmão mais velho Luke (Westworld) foi quem o inspirou a se interessar pela atuação e Chris rapidamente começou a conseguir papéis cada vez mais importantes na televisão australiana. Seu maior sucesso foi a série ‘Home and Away’, uma das séries mais longas e duradouras da história da televisão de seu país natal.

Estreou na tela grande no reboot de 2009 de 'Star Trek', interpretando George Kirk, antes de se mudar para Los Angeles e conseguir o papel que o levaria ao estrelato: Thor. E o resto, como dizem, é história.

Depois de solidificar sua carreira como um dos heróis principais do bem-sucedido universo conglomerado de super-heróis, Hemsworth se tornou uma figura proeminente, especialmente em filmes do gênero de ação ou fantasia. A seguir, aqui estão alguns de seus melhores filmes para assistir em streaming e celebrar sua carreira:

No coração do mar (2015)

O marinheiro Owen Chase inspirou Herman Melville em 1820, quando enfrentou uma grande baleia branca. Chris Hemsworth e o diretor Ron Howard retrataram essa aventura épica quase 200 anos depois, em um dos melhores filmes de aventura atualmente.

Resgate (2020)

Como 'Tyler Rake' foi produzido pelos irmãos Russo, diretores de 'Guerra Infinita' e 'Ultimato', Chris Hemsworth estava em território familiar ao trabalhar novamente com a dupla. A saga de Tyler Rake está disponível para assistir na Netflix, e Hemsworth se destaca no papel principal.

Rush - No Limite da Emoção (2013)

Novamente trabalhando com um diretor conhecido, Hemsworth se une a Daniel Bruhl para nos oferecer uma das melhores biografias sobre a Fórmula 1 até hoje. “O carismático inglês James Hunt e o perfeccionista austríaco Niki Lauda se destacam na cena da Fórmula 1 dos anos setenta e compartilham uma intensa rivalidade dentro e fora das pistas”, é a sinopse do filme, disponível no Amazon Prime Video.