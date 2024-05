Leandrinho tem contas bloqueadas até o pagamento da dívida com Samara Felippo

A Justiça do Rio de Janeiro determinou o bloqueio on-line das contas do jogador de basquete Leandrinho. Segundo publicado pelo O Globo, a determinação é referente a uma ação movida pela atriz Samara Felippo, ex-esposa do jogador, e busca sanar uma dívida referente a venda de um imóvel no qual o casal morou no Rio de Janeiro.

Conforme a publicação, em um acordo realizado em setembro de 2014 consta o reconhecimento do jogador sobre a obrigação de repassar o valor de R$3,4 milhões para Samara. A quantia, que seria referente a parte dela sobre a casa, nunca chegou a ser transferida para a atriz.

Agora, com a ordem de penhora, o valor chegou a R$11.760.508,15. Com a ordem de bloqueio e a penhora dos valores, o juiz espera que relatórios fiscais sobre valores possivelmente obtidos sejam apresentados nos próximos dias. É esperado que, uma vez quitada a dívida, a disputa judicial entre o ex-casal seja encerrada.

Condenação em processo

Apesar de ter conquistado essa vitória em relação ao ex-marido, a atriz Samara Felippo foi condenada em um processo de danos morais movido por Mario Frias. Na ação, o deputado alegou ter sido ofendido pela atriz e ser perseguido por ela, que postou uma foto nas redes sociais em que cobriu seu rosto com um emoji de palhaço. Ele pediu uma indenização no valor de R$20 mil.

Por sua vez, a defesa da atriz alegou que os documentos apresentados pelo deputado não deveriam ser vistos como prova válida por sua autenticidade ser duvidosa. No entanto, tal argumento não foi aceito e ela foi condenada a pagar o valor de R$15 mil por danos morais ao ex-ator e deputado Mario Frias.

As postagens em questão foram feitas por Samara em seus stories no Instagram, e interpretadas como uma forma de perseguição com a intenção de “atingir a honra e a imagem” do deputado.