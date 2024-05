Lady Gaga revelou que estava doente com Covid durante cinco concertos de sua última turnê

Lady Gaga compartilhou durante a apresentação do especial ‘Gaga Chromatica Ball’ que contraiu Covid-19 durante cinco shows de sua última turnê e não cancelou as apresentações para não decepcionar seus fãs.

ANÚNCIO

Vestida com um traje branco chamativo com partes de carros, a excêntrica cantora falou sobre a turnê mundial que fez no meio de 2022 e que incluiu um total de 20 apresentações na Ásia, América do Norte e Europa.

Lady Gaga declarou: “Fiz cinco shows com Covid. Compartilhei com toda a minha equipe e disse a eles: ‘Não quero que ninguém se sinta desconfortável no trabalho, então não precisam sair para se apresentar se não quiserem, mas sinto a necessidade de fazer as apresentações’, porque simplesmente não queria decepcionar meus fãs”.

Lady Gaga entendeu o grande risco em que colocou seus fãs

Como seu último álbum ‘Chromatica’ foi lançado durante a pandemia, Lady Gaga não pôde fazer apresentações, mas quis agradar seus fãs e agendar uma mini turnê quando as restrições fossem suspensas.

Neste sentido, apesar de ter contraído Covid-19, ela quis continuar se apresentando porque seus fãs tinham esperado tanto para vê-la novamente que não pôde cancelar, mas depois percebeu que colocou em perigo todos os seus fãs e pediu desculpas por isso.

Por outro lado, com a ‘Gaga Chromatica Ball’, Lady Gaga quer fechar uma fase em que explorou e foi ‘corajosa’ ao experimentar sons diferentes, que se afastaram do pop eletrônico que a tornou famosa, embora sem perder completamente essa essência.

A partir de 25 de maio, o concerto estará disponível para o desfrute dos ‘pequenos monstros’, e anunciou que em breve retornará com nova música, que será diferente do que fez até agora, então seus seguidores esperam uma nova era.