Gracyanne Barbosa improvisa, mas não deixa de se alimentar na hora certa

Gracyanne Barbosa come marmita gelada após perrengue com carro.

A musa fitness Gracyanne Barbosa mostrou que nem mesmo uma situação inesperada é capaz de abalar sua rotina. Conforme publicado pela Caras, a influenciadora passou por um perrengue na noite de segunda-feira e precisou comer sua marmita no meio da rua, usando uma faca.

Segundo a publicação, Gracyanne teve problemas com o carro ao tentar acomodar toda sua bagagem. Com isso, ela não conseguiu chegar a tempo para a refeição e acabou comendo a marmita gelada no meio da rua em um frio de 17ºC.

“O carro deu ruim. Não aceitou as malas. Minha marmita está gelada, que minha amiga trouxe, e to comendo com a faca”, em seguida, a influenciadora aparece comendo apoiada na mala enquanto a pessoa que grava o vídeo brinca com a situação: “É pra você aprender, viu. Triste fim”.

Em resposta, a musa aproveitou para elogiar a mala: “Ainda bem que a mala não quebra, porque eu estou sentada em cima. Mala inquebrável”.

“Quem ri por último, ri melhor”

Na sequência de stories publicados pela musa fitness, é possível ver que ela e os amigos estão de volta a São Paulo, onde Gracy logo procurou uma academia para treinar mesmo quando os amigos queriam ir direto para o hotel.

A situação acabou virando motivo de brincadeira entre o grupo já que o amigo, que não se identificou, revelou que a situação seria diferente se eles fossem para o hotel primeiro. “Quem ri por último, ri melhor. É verdade! Ela riu de mim porque eu queria ir embora e ela quis treinar. Agora estou rindo dela, porque não coube no carro a bagagem”.

Apesar da situação inusitada, Gracy ainda deixou os seguidores curiosos sem compartilhar o final da história. No entanto, é fato de que mesmo diante de um imprevisto ela mostrou que consegue manter o plano e seguir com a rotina de alimentação saudável e treino intenso sem se abalar.