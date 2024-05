“É difícil para ela se sentir satisfeita”, dizem pessoas próximas sobre Jennifer Lopez e isto afeta seu casamento

Ben Affleck e Jennifer López, popularmente conhecidos como ‘Bennifer’, têm sido o centro das atenções desde que reavivaram seu romance em 2021. No entanto, relatos recentes sugerem que o casal pode estar enfrentando sérios problemas em seu casamento. Apesar de manterem um perfil discreto diante dos rumores de crise, as especulações sobre uma possível separação continuam circulando.

De acordo com uma fonte do Page Six, Ben Affleck começou a questionar seu casamento com Jennifer Lopez, chegando a considerá-lo como um "sonho febril" do qual acordou. A mesma fonte mencionou que Affleck estaria contemplando a possibilidade de se separar, descrevendo sua situação atual como se tivesse recuperado o bom senso e percebido que seu relacionamento não tem futuro. "Se houvesse uma maneira de se divorciar por motivos de insanidade temporária, ele faria", comentou o informante, sugerindo que Affleck sente que os últimos dois anos foram irreais e confusos.

Jennifer Lopez e Ben Affleck: Problemas no paraíso?

Um dos principais conflitos entre o casal reside em suas diferentes personalidades e pontos de vista sobre a privacidade. De acordo com a People, Bennifer estaria lidando com suas divergências em relação a quanto de suas vidas pessoais deveriam compartilhar com o público. Essas diferenças têm gerado tensões e desacordos, complicando ainda mais seu relacionamento. Em 21 de maio, a ET revelou que Affleck identificou um conflito fundamental em seu relacionamento: Jennifer López teria dificuldades para se sentir satisfeita.

“Ben Affleck acha que ‘Jen’ tem dificuldade em se sentir satisfeita”, disse uma fonte. “Ele é uma das poucas pessoas que se sente confortável o suficiente para ser honesto e verdadeiro com ela.” Esta franqueza, embora apreciada por Lopez, é também uma fonte de frustração para ela.

Apesar de sua imagem de segurança, Jennifer Lopez é profundamente afetada pela opinião pública. "JLo tenta fingir que não se importa com o que o público pensa dela, mas ela ama tanto seus fãs que seus comentários a afetam", disse a mesma fonte. Embora esses problemas sejam significativos, o informante assegurou que não se trata de algo alarmante ou escandaloso. "Ben e 'Jen' estão passando por problemas normais e nada escandaloso está acontecendo", acrescentou.

Recentemente, enquanto López interagia com seus fãs no México, Affleck foi visto jantando sozinho em um restaurante de Los Angeles. Segundo relatos, Affleck tem recebido conselhos de sua ex-esposa, Jennifer Garner, que o encoraja a trabalhar em seu casamento com López. Apesar desses desafios, ainda resta ver se Bennifer poderá superar essa crise e encontrar uma maneira de reconciliar suas diferenças para salvar seu casamento.