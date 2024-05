Começa a venda de ingressos para a Bienal do Livro de São Paulo; saiba como comprar

A espera acabou para os fãs de livros que gostam de conhecer os lançamentos e as novidades do mundo literário na Bienal do Livro. Na última segunda-feira, dia 27 de maio, a Bienal do Livro de São Paulo iniciou a venda online dos ingressos para a edição de 2024.

Em 2024, a Bienal Internacional do Livro acontece entre os dias 6 e 15 de setembro no Distrito Anhembi. No local, os visitantes poderão acompanhar as novidades do mercado literário e entrar em contato com diversos autores e influenciadores que marcam presença durante o evento.

Os ingressos podem ser adquiridos diretamente no site do evento, sendo que neste ano os compradores terão direito a reverter parte do valor do ingresso comprado online em cashback. Para isso, além de comprar o ingresso pelo site do evento, o visitante deverá cadastrar seu CPF no momento da compra e baixar o aplicativo Zigpay, onde o valor de cashback será creditado. Para ingressos com valor inteiro (R$35) o cashback será de R$15, enquanto a meia entrada (R$17,50) terá cashback de R$10. Vale lembrar que os créditos só poderão ser utilizados durante o evento nos estandes e não estarão disponíveis para resgate físico.

Mais de 300 autores confirmados!

Neste ano, um dos nomes já confirmados e que está deixando os fãs animados é o de Jeff Kinney, que criou a série infanto-juvenil “Diário de um Banana”. Além dele, ao menos 350 autores nacionais e outros 33 internacionais devem marcar presença no evento junto as editoras e livrarias que fazem da Bienal Internacional do Livro de São Paulo um dos maiores eventos literários da América Latina.

Ao todo, serão mais de 150 horas de programação espalhadas por nove espaços culturais com temáticas diversas e que prometem agradar aos leitores de diversos gêneros literários e das mais variadas idades.