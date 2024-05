‘Atlas’: J.Lo se reinventa com a Netflix com uma história cheia de ação, humor e emoção em um futuro distópico

Talvez Jennifer Lopez tenha deixado uma marca indelével no gênero das comédias românticas, destacando-se por seu carisma e habilidade de se conectar emocionalmente com o público em filmes como ‘O Casamento dos Meus Sonhos’ e ‘Encontro de Amor’, no entanto, o que realmente a define é sua disposição para assumir riscos e enfrentar novos desafios. Seu novo filme de ficção científica, ‘Atlas’, é uma prova disso, demonstrando sua capacidade de se reinventar e brilhar em diferentes gêneros.

Através da Netflix e sob a direção de Brad Peyton, a chamada 'Diva do Bronx' deixou claro que seu forte são personagens fortes e decididos, mas também com profundas complexidades que ressoam com o público.

Jennifer Lopez interpreta uma analista de dados que deve salvar o mundo da IA Netflix (Netflix)

O que é ‘Atlas’?

O filme começa em um mundo mergulhado no caos, onde os sistemas de inteligência artificial (IA), que outrora eram parte integrante da vida humana, se rebelaram contra seus criadores. Esta guerra foi instigada por Harlan (interpretado por Simu Liu), um androide IA criado pela Shepard Robotics que acaba tirando um milhão de vidas antes de fugir do planeta.

Vinte e oito anos depois, conhecemos Atlas Shepherd (Jennifer Lopez), uma analista de dados muito talentosa que carrega um profundo trauma que a tem muito perturbada. Sendo uma das mais qualificadas em sua área, ela é recrutada pelo Coronel Elias Banks (Sterling K. Brown) para encontrar o paradeiro de Harlan, com quem descobrimos que tem uma conexão.

Mas o verdadeiro problema não é apenas a ameaça representada por este androide desequilibrado, mas também a profunda desconfiança de Atlas em relação à IA, já que para cumprir a missão, ele deve usar um traje mecânico controlado por uma tecnologia chamada Smith (com a voz de Gregory James Cohan), algo ao qual ela se opõe.

O novo filme de ficção científica mostra um futuro dominado pela IA Netflix (Netflix)

A premissa é intrigante e o filme prende desde o início com explosões e um cenário apocalíptico cheio de ação, e embora em alguns momentos falte maior profundidade para explorar realmente os dilemas éticos e filosóficos da inteligência artificial, também não é como se este fosse um filme pretensioso em relação ao tema.

No entanto, há muito coração na história, especialmente nos momentos entre Atlas e seu companheiro mecânico, que oferecem um alívio cômico. A própria Jennifer avisou durante sua passagem pelo tapete vermelho na estreia na Cidade do México: "é uma história com humor, com coração, muito bonita mas vestida como um filme de ação", disse.

A Netflix arriscou tudo e acertou com Jennifer Lopez

A Netflix não tem medo de arriscar com suas produções originais e, embora talvez ‘Atlas’ divida opiniões, ainda é um filme que apresenta uma mistura de elementos notáveis, como atuações sólidas.

Jennifer Lopez é a protagonista do novo filme de ficção científica Netflix (Netflix)

Um dos aspectos mais impressionantes de Jennifer Lopez é a sua disposição para assumir riscos e enfrentar novos desafios. Em "Atlas", Lopez passou sete semanas dentro de um traje robótico, realizando acrobacias que a deixavam de cabeça para baixo. Durante essas cenas, ela estava completamente sozinha no set, cercada por telas verdes, e tinha que imaginar todas as ameaças do planeta onde Harlan estava preso, o que revela seu enorme comprometimento com seu papel, sua dedicação e profissionalismo.

Na conferência de imprensa realizada na Cidade do México, o diretor Brad Peyton elogiou a grande coragem de J.Lo ao fazer isso, “Você tem muitas virtudes, mas a coragem é provavelmente a que mais se destaca, porque você entrou em um traje robótico por 7 semanas e muitos atores não se sentiriam confortáveis nessa situação. Mas acho que quando você sai na frente de estádios lotados sendo a protagonista, simplesmente sai e diz: ‘Sim, eu posso fazer isso’”, disse.

‘O ‘Atlas’ não só permitiu a Lopez mostrar sua habilidade em cenas de ação intensas e bem coreografadas, mas também sua capacidade de transmitir emoção e profundidade em um contexto de alta tensão.