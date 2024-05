Vício em sexo? Os sintomas do distúrbio que Jennifer Lopez menciona

Jennifer Lopez é viciada em sexo? A pergunta surgiu após a estreia de seu filme ‘This Is Me... Now: A Love Story’ em 16 de fevereiro. É uma produção que mostra aspectos de sua vida e tem uma cena que deixou muitos pensando sobre a intimidade da atriz.

O filme é um olhar sobre a vida da também cantora, focando em seus relacionamentos amorosos fracassados e sua busca constante pelo amor, além de mostrar o início e a evolução de sua carreira.

Numa cena, vemos Jlo visitando um terapeuta e depois a vemos em uma festa com uma conquista. Nesse momento, seus amigos disseram: "Achamos que você é viciada em sexo". A frase ressoou nos espectadores, deixando neles a dúvida se a artista realmente tem esse vício.

O que é vício em sexo? Um vício é um comportamento que as pessoas não conseguem controlar e praticam constantemente, pois há uma dependência. A abstinência afeta o viciado a ponto de que se não faz o que lhe satisfaz, pode manifestar problemas de abstinência. No caso do viciado em sexo, a prática da qual depende é o sexo.

O viciado em sexo não apenas afeta a si mesmo, mas também afeta seus relacionamentos com seu comportamento compulsivo para se satisfazer. Ele deve procurar um especialista para tratar o transtorno.

Vício em sexo: como reconhecê-lo?

Este é o ciclo de ações e pensamentos de um viciado em sexo Sexaddiction

O portal Top Doctors explicou que a adicção ao sexo que supostamente Jennifer Lopez pode ter, também é conhecida como Transtorno Compulsivo Sexual, e é caracterizada por impulsos, fantasias e pensamentos de natureza sexual que levam o indivíduo a práticas compulsivas para se sentir satisfeito.

O meio citado lista os seguintes sintomas que permitem identificar esse transtorno:

-Pensamentos recorrentes sobre sexo ao longo do dia ou da semana

-Necessidade de realizar o comportamento, mesmo que não seja realizado posteriormente

- Comportamentos sexuais explícitos

-Necessidade de aumentar a intensidade e a frequência do comportamento sexual.

-Negação do problema

-Falta de controle

-O contato sexual consegue aliviar os sintomas, mas não os elimina. Assim, a reaparição posterior do sintoma pode levar o sujeito à repetição imediata do comportamento.