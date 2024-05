Tome nota! Estes são os lançamentos mais importantes para o mês de junho na Netflix

Em breve chega um novo mês e com ele, o Netflix, como de costume, se prepara com grandes novidades para adicionar ao seu catálogo no mês de junho. A seguir, aqui está uma lista dos filmes, séries, documentários e especiais que chegam com muita expectativa à plataforma.

O mês de junho trará de volta Bridgerton, a bem-sucedida série de época criada por Shonda Rhimes e baseada nos livros de Julia Quinn. O dia 13 de junho é a data escolhida para a estreia da segunda parte da terceira temporada, que dará continuidade ao romance entre Colin Bridgerton e Penelope Featherington.

Escena de la primera parte de la tercera temporada de 'Bridgerton' | (Netflix © 2024)

No próximo mês, também estreia a segunda temporada de Yellowjackets, a bem-sucedida série que narra a história de uma equipe feminina de futebol que fica à deriva após um acidente aéreo. Além disso, chegam a terceira temporada de Sweet Tooth e a segunda temporada de That’s 90s Show, o spinoff de That’s 70s Show.

Sweet Tooth (Cortesía de Netflix)

No que diz respeito a filmes, a Netflix está se preparando para lançar Quando o Mal Ronda, o longa-metragem argentino de terror dirigido por Demián Rugna que se tornou uma das grandes revelações de 2023. O filme ganhou o prêmio de Melhor Filme como parte da Seleção Oficial do Festival de SITGES, entre outros.

Yellowjackets (Temporada 2) - 1 de junho

"As Yellowjackets se preparam para um longo e rigoroso inverno na floresta. Como adultas, as sobreviventes enfrentam traumas do passado e novas ameaças", diz a sinopse.

Sweet Tooth (Temporada 3) - 6 de junho

"Na temporada final, Gus e seus amigos embarcam em uma grande aventura para curar o vírus e finalmente descobrir a verdade sobre os híbridos", é a sinopse da terceira temporada desta série que também tem capturado a atenção dos assinantes.

Ouija: A origem do mal - 1 de junho

Este filme nos adianta em sua sinopse: "Na Califórnia dos anos sessenta, a filha de uma médium falsa tenta contatar seu pai com um tabuleiro ouija. Em vez disso, ela liberta um demônio".

Meninas Malvadas - 4 de junho

A tão esperada chegada deste filme também está prevista para o próximo mês. “Quando Cady chega da selva para estudar na cidade, as garotas mais populares a convidam para o grupo delas e ela recebe um curso intensivo sobre a vida na escola”, é a sinopse.

Quando o mal espreita - 14 de junho

“Numa aldeia isolada, dois irmãos lutam para conter uma epidemia diabólica antes que destrua tudo o que amam... e gere um mal absoluto.”