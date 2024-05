Saiba como Gracyanne Barbosa reagiu ao saber da reconciliação entre Belo e Denílson

Após uma semana cheia de publicações que inflamaram os boatos de uma possível volta entre a musa fitness Gracyanne Barbosa e o cantor Belo, a influenciadora não deixou de registrar sua reação ao descobrir que Belo e o ex-jogador de futebol Denílson se reencontraram após mais de 20 anos de disputa judicial. Conforme publicado pela Contigo, a musa fez questão de se manifestar.

Segundo a publicação, Gracyanne reagiu a um vídeo em que Belo e Denílson aparecem juntos nos bastidores do Futebol Solidário, jogo que arrecadou doações para auxiliar as vítimas da chuva no Rio Grande do Sul. O comentário em questão foi feito em uma publicação feita pela Caras.

A gravação mostrava o ex-jogador e o pagodeiro se abraçando nos bastidores do evento, em seguida eles entram juntos no gramado acenando para o público presente no local. Em pouco tempo, as imagens repercutiram na internet devido a dívida entre o pagodeiro e o ex-jogador que causou uma disputa judicial por mais de 20 anos.

Apesar de não ter reagido com palavras ao vídeo, Gracyanne prontamente aplaudiu a atitude do ex-marido. No vídeo, ela reagiu com uma série de emojis batendo palmas, deixando clara a sua aprovação ao registro.

Término conturbado

O casamento de Gracyanne Barbosa e Belo chegou ao fim após mais de 15 anos de união. Segundo o ex-casal, o término foi motivado pelo distanciamento entre os dois. No entanto, boatos de uma possível traição logo tomaram conta da internet e levantaram uma série de polêmicas envolvendo o fim do casamento.

Assim como os boatos de uma possível traição surgiram, recentemente boatos sobre uma possível volta começaram a se espalhar. O início teria acontecido após uma mensagem enigmática de Belo em seu Instagram, seguida pela publicação de um vídeo no qual Gracyanne e o humorista Tirulipa faziam menção a uma “possível volta com o ex”.

Apesar disso, Gracy afirma que está em um momento de cura e autoconhecimento e que está fechada para o amor.