Quem é Adria Arjona? Contamos tudo sobre a nova namorada de Jason Momoa

Jason Momoa tem um novo interesse amoroso em sua vida: Adria Arjona. Após finalizar seu divórcio de Lisa Bonet em janeiro de 2024, o ator de Aquaman confirmou seu relacionamento com a atriz em maio. Em uma galeria de fotos compartilhada no Instagram, Momoa aparece abraçando Arjona durante um jantar no Japão, chamando-a de seu “amor”. Esta aparição nas redes sociais ocorreu logo após Momoa revelar que tinha uma namorada na Comic Con de Basingstoke, na Inglaterra, sem dar muitos detalhes.

Antes de sair com Arjona, Momoa teve um breve relacionamento com Eiza González em 2022, após anunciar sua separação de Bonet em janeiro do mesmo ano. Momoa é conhecido por seus papéis em Game of Thrones e Aquaman, enquanto Arjona tem feito seu nome na indústria cinematográfica com papéis em Morbius e no próximo filme da Netflix, Hit Man, ao lado de Glen Powell.

Adria Arjona e Jason Momoa estão namorando.

Adria Arjona nasceu em 25 de abril de 1992 em San Juan, Porto Rico, filha de Leslie Torres e do famoso cantor guatemalteco Ricardo Arjona. Embora tenha nascido em Porto Rico, passou sua infância na Cidade do México antes de se mudar para Miami aos 12 anos e finalmente para Nova York aos 18, onde estudou no Instituto de Teatro e Cinema Lee Strasberg. Durante seus estudos, trabalhou como garçonete e anfitriã para se sustentar, o que lhe ensinou o valor do trabalho árduo.

Numa entrevista com a Numéro Netherlands, Arjona falou sobre sua variada origem cultural, mencionando que se sente orgulhosa de ser porto-riquenha, guatemalteca e ter sido criada no México. Essa diversidade cultural influenciou sua carreira como atriz, permitindo-lhe adaptar-se a diversos papéis sem sentir que pertence a apenas um lugar.

Creció en medio de una rica diversidad cultural (Agencias)

Arjona começou a se destacar na atuação com papéis em Pacific Rim Uprising, Life of the Party e uma participação recorrente em True Detective. Sua grande oportunidade chegou com o papel de Dorothy Gale na adaptação dos livros de Oz, Emerald City, embora a série tenha sido cancelada após uma temporada. Desde então, ela obteve papéis notáveis em Morbius, Father of the Bride, Good Omens e Andor. Em breve, ela estrelará a comédia romântica de ação Hit Man ao lado de Glen Powell.

Adria Arjona e Jason Momoa se conheceram enquanto filmavam Sweet Girl em 2019. Em maio de 2024, Momoa tornou pública sua relação com Arjona no Instagram, onde postou uma foto deles juntos durante um jantar no Japão. Momoa também mencionou que está "muito apaixonado" durante uma aparição na Comic Con de Basingstoke, insinuando que em breve seria revelado quem era sua parceira.

Além de seu relacionamento com Momoa, Arjona está trabalhando em um novo projeto com a enteada de Momoa, Zoë Kravitz. O filme, Blink Twice, conta com um elenco estelar que inclui Naomi Ackie, Channing Tatum e Christian Slater. Embora Bonet e Momoa não estejam mais casados, Momoa mantém um relacionamento próximo com Kravitz e seu pai, Lenny Kravitz, demonstrando que a família estendida continua sendo uma parte importante de sua vida.