Por que afirmam que o aniversário de casamento de Felipe e Letizia se tornou uma vergonha?

O dia 22 de maio, uma data muito importante para a monarquia espanhola, passou sem grande destaque para o rei Felipe VI e a rainha Letizia. Em seu vigésimo aniversário, não houve qualquer tipo de celebrações ou aparições públicas, aumentando ainda mais os rumores de crise em seu casamento. E apesar das expectativas de que a casa real os mostrasse juntos para calar as especulações, o silêncio prevaleceu na Zarzuela.

Felipe VI e Letizia: um casamento de fachada desde o início?

Segundo Maica Vasco, o casamento entre Felipe e Letizia tem sido uma fachada desde o início. O então príncipe das Astúrias precisava de uma esposa para herdar o trono e Letizia, com sua ambição e disposição, foi considerada a melhor candidata. Em troca de benefícios e uma generosa quantia em dinheiro, ela aceitou o acordo, inclusive com a liberdade de ter relacionamentos com outros homens, desde que não se tornasse público.

Este acordo, de acordo com as mesmas fontes e informações fornecidas pelo site Caras, permitiu que cada um levasse sua vida separadamente. Em 22 de maio, enquanto a imprensa reagia ao aniversário, Felipe estava com amigos e Letizia ficou na Zarzuela. Os guarda-costas da casa real garantiram que nenhuma informação vazasse, protegendo assim a imagem pública de um casal que, aos olhos do público, permanece unido e apaixonado.

Rumores de divórcio

A imagem pública de Felipe e Letizia contrasta fortemente com os persistentes rumores de um relacionamento muito deteriorado. Embora o divórcio oficial pareça uma opção distante e improvável, os especialistas sugerem que seguiriam o exemplo de Juan Carlos I e Sofía, vivendo vidas separadas enquanto mantêm as aparências em prol da instituição monárquica.

Por isso, o silêncio da casa real neste vigésimo aniversário só serviu para alimentar as teorias e especulações que cercam Felipe VI e Letizia.