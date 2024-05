O dia em que a rainha Letizia usou uma bolsa polêmica que indignou as redes

Desde a sua chegada à família real espanhola, Letizia Ortiz tem se destacado pelo seu bom gosto na hora de se vestir.

Os looks de Letizia, tanto para ocasiões de gala como para as mais casuais, são sempre muito aplaudidos. E não é para menos. A rainha consorte da Espanha tem ao seu alcance os designers mais reconhecidos e prestigiosos do mundo, além de uma figura esbelta que a ajuda a parecer incrível com qualquer roupa que escolha.

Além de seus designs de alta costura, a rainha também é fã de peças muito acessíveis, como as das lojas Mango ou Zara. Por isso, Letizia Ortiz foi fortemente criticada por um de seus looks anos atrás.

Os reis da Espanha (Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images)

Durante o tempo que passou de férias em Palma de Maiorca com sua família, onde foi vista com os looks mais veranis e coquetéis, a rainha foi o centro das atenções na época devido a um de seus looks, especificamente uma bolsa que lhe causou muitos problemas.

A rainha usou uma bolsa polêmica de imitação em 2021

Em 2021, a rainha Letizia passava suas férias em Palma de Maiorca com sua família, e em uma das saídas com suas filhas e seu marido, a soberana decidiu usar um vestido azul muito confortável, que combinou com sandálias creme e uma bolsa com estampa ikats ou de tecidos de línguas, tradicional de Maiorca.

De acordo com informações da revista People, o problema era que a bolsa que a soberana espanhola estava usando era uma imitação e causou muitos problemas para os artesãos da região.

Letizia Ortiz (Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images)

A bolsa branca e azul era uma imitação das feitas pelos artesãos da ilha e o fato de Letizia tê-la usado é praticamente um insulto para eles. Por isso, muitos a criticaram e questionaram sua ética.

Letizia corrigiu seu erro

Na verdade, Letizia recebeu uma carta de Joana Borrás, presidente da Associação Moda Mallorca, que detalhou o ótimo trabalho que os artesãos fazem para criar o estampado colorido.

Junto com a carta, também chegou uma bolsa original, que a rainha decidiu usar em outra saída, anos atrás, para corrigir seu erro.