‘Não nos calaremos’: aqui está tudo o que você precisa saber sobre a nova série espanhola da Netflix

Netflix encerrará o mês de maio em grande estilo com o lançamento de ‘Não nos calaremos’, um aguardado drama adolescente espanhol que promete envolver o público com uma intensa trama de denúncia social.

Adaptação do romance homônimo de Miguel Sáez Carral, a série conta uma história de coragem, sororidade e convicções ao mesmo tempo em que aborda temas relevantes como machismo e abuso.

Quer saber mais sobre este projeto? Continue a ler para descobrir tudo o que você precisa saber antes da sua estreia: desde a sinopse e elenco até o número de episódios que terá.

Sobre o que é a série ‘Não nos calaremos’?

‘Não nos calaremos’ gira em torno de uma adolescente que se torna o foco de uma investigação que afeta sua vida e relacionamentos após denunciar uma agressão sexual em sua escola pendurando uma faixa na entrada com a frase “Cuidado, lá dentro se esconde um estuprador”.

"Alma tem 17 anos e está prestes a terminar a escola. Greta e Nata são suas melhores amigas. As três se conhecem desde pequenas, saem para festas e lidam com os problemas típicos de sua idade: exclusão, ciúmes, discussões com os pais e até relacionamentos tóxicos...", diz a sinopse oficial.

"Mas quando o perfil @Iam_colemanmiller posta uma foto com a legenda 'Esta sou eu antes de ser estuprada', a normalidade desaparece, e tudo muda. Como e quando ocorreu o abuso? Quem está por trás desse perfil? Quão verdadeira é a acusação e quem é a verdadeira vítima?", conclui.

Cena da série ‘Não nos calaremos’ | (Javier del Cerro/Netflix © 2024)

Quem está no elenco de ‘Não nos calaremos’?

‘Não nos calaremos’ é estrelado pelas atrizes Nicole Wallace, Clara Galle e Aïcha Villaverde nos papéis de Alma, Greta e Nata, respectivamente. O restante do elenco é composto pelos seguintes atores:

Teresa de Mera como Berta

como Berta José Pastor como David, irmão de Greta

como David, irmão de Greta Gabriel Guevara como Alberto

como Alberto Iván Massagué como professor de História

como professor de História Eloy Azorín como Pablo

como Pablo Ruth Díaz como Vero

como Vero Daniel de Lorenzo

Sara Rivero

Cena da série ‘Não nos calaremos’ | (Netflix © 2024)

Quantos episódios terá ‘Não nos calaremos’?

O drama juvenil ‘Não nos calaremos’ terá um total de 8 episódios. Os capítulos da minissérie foram escritos pelo jornalista e escritor espanhol Miguel Sáez Carral em colaboração com Isa Sánchez.

Sáez Carral também é co-criador e co-produtor executivo da série juntamente com José Manuel Lorenzo. Os cineastas Eduard Cortés, David Ulloa e Marta Font foram responsáveis pela direção.

Cena da série ‘Não nos calaremos’ | (Javier del Cerro/Netflix © 2024)

Quando será lançado ‘Não nos calaremos’ na Netflix?

‘Não nos calaremos’ será lançado mundialmente na Netflix na sexta-feira, 31 de maio de 2024.

Cena da série ‘Não nos calaremos’ | (Javier del Cerro/Netflix © 2024)

Trailer de ‘Não nos calaremos’