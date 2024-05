Não era a versão Shopee: Liam Hemsworth convence os fãs como o novo protagonista de ‘The Witcher’

O fenômeno mundial que foi ‘The Witcher’ deixou uma marca indelével no mundo do entretenimento, cativando milhões de espectadores ao redor do mundo com sua trama intrigante, sua rica mitologia e suas atuações incríveis. Mas muitos fãs amavam o protagonista anterior; Henry Cavil.

Um dos elementos-chave por trás deste sucesso indiscutível era precisamente a interpretação magistral de Henry Cavill no papel principal de Geralt de Rivia. Cavill, conhecido por sua dedicação aos personagens que interpreta, trouxe uma mistura perfeita de seriedade, carisma e habilidade física ao caçador de monstros, o que o tornou um favorito instantâneo entre os fãs. Sua impressionante transformação física para o papel e seu profundo conhecimento do material original demonstraram seu compromisso com o projeto e seu respeito pelos seguidores da saga.

Henry Cavill O ator anunciou que não voltaria ao The Witcher (Netflix)

No entanto, em 2023, Cavill surpreendeu a todos ao anunciar sua saída do projeto. A notícia deixou muitos fãs consternados e preocupados com o futuro da série. Para preencher o vazio deixado por Cavill, os produtores escolheram Liam Hemsworth como seu sucessor, uma decisão que tem gerado considerável ceticismo e controvérsia.

Liam Hemsworth como Geralt de Rivia Versão Shopee?

Há algumas semanas, algumas imagens dos primeiros dias de filmagem vazaram, nas quais supostamente podia-se ver Hemsworth caracterizado como Geralt de Rivia. Enquanto internautas expressaram descontentamento e desaprovação, foi esclarecido que o homem nas fotografias não era Liam, mas Joel Adrian, dublê de ação que já trabalhou na série em temporadas anteriores.

Até agora, o primeiro trailer OFICIAL foi lançado, no qual podemos ver a aparência de Hemsworth como o personagem e como ele está calando a boca de todos. “Sua aparência esteve em desenvolvimento por mais de um ano, então é emocionante finalmente compartilhar um preview oficial de Liam Hemsworth como Geralt de Rivia. Tanto o elenco quanto a equipe ficaram impressionados com a paixão, energia e encarnação que Liam trouxe ao personagem desde o primeiro dia: barba desgrenhada, cicatriz icônica e tudo mais! Estamos nos divertindo muito filmando a temporada 4 e estamos animados para receber os fãs nesta jornada conosco”, disse a showrunner de ‘The Witcher’, Lauren S. Hissrich, em um comunicado exclusivo para a EW.

Com isso, os internautas parecem estar mudando de opinião, aceitando Hemsworth e até dizendo que "poderia superar Cavill", pelo menos em termos de galanteria como Geralt. No entanto, é claro que não faltaram aqueles que continuam dizendo que ele será "uma versão barata" ou que "não chega nem perto".

O que vai acontecer com a nova temporada?

A falta de informação e promoção em torno dessa mudança, juntamente com o ódio midiático acumulado por Hemsworth, têm alimentado dúvidas sobre se essa foi a decisão correta para a franquia. Os fãs de 'The Witcher' estão se perguntando se Hemsworth será capaz de preencher os enormes sapatos de Cavill e manter o mesmo nível de qualidade em sua interpretação de Geralt.

The Witcher Henry Cavill era o grande atrativo da série para os fãs (Netflix © 2023)

O desafio que Hemsworth enfrenta é significativo. Ele não só precisa ganhar a aceitação dos fãs leais de Cavill, mas também adicionar sua própria marca ao personagem para manter a essência que fez de 'The Witcher' um sucesso. Enquanto isso, a comunidade de fãs continua observando com atenção e esperança, aguardando que a transição resulte em uma continuação digna da série que aprenderam a amar.

Em última instância, o futuro de ‘The Witcher’ está nas mãos de Hemsworth e de como a equipe de produção lidará com essa transição. Apenas o tempo dirá se a série conseguirá continuar cativando seu público e manter seu status como uma das joias da Netflix.