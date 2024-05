Mulher Melão diz que vai aposentar ‘mulher fruta’, mas que segue inovando no conteúdo adulto: “me dá liberdade financeira”

Renata Frisson, ou ‘Mulher Melão’ para alguns, é uma das poucas que sobraram que ainda possuem o título de ‘mulher fruta’, surgido nos anos 2000. Contudo, ela afirma que já sabe quando vai aposentar esta fama.

Atualmente produzindo conteúdo para plataformas adultas, Frisson se orgulha dessa fase, e diz que foi algo pensado financeiramente para traçar planos na carreira.

“Eu sou a número 1 em conteúdo adulto, no OnlyFans, no Brasil. Amo o que faço. Mas quero eternizar tudo, guardar isso no momento bom. Já são 16 anos como Mulher Melão e sempre busquei fazer coisas diferentes nesse meio tempo. Sou empresária, tenho outros negócios”, disse ela em entrevista ao site ‘Extra’.

Carreira

Hoje com 37 anos, Renata ficou famosa em 2008 desfilando no carnaval carioca e se tornando dançarina de funk em sequência.

Com a fama, vieram as participações em diversos programas de televisão, ensaios sensuais e músicas. Ela relembra a época com carinho e diz ter orgulho.

“Sou Melão com prazer. Acho um absurdo as que optaram por negar o passado. Para mudar a história, só inventando. Mas eu não cuspo nesse prato. Foi assim que ganhei notoriedade. Já ter mais de uma década trabalhando como fruta, por assim dizer (risos), é motivo de aceitação. Ou mais do que isso: de orgulho. Nunca desprezei ser mulher-fruta.”

Plataforma de conteúdo adulto

Mesmo não revelando quanto fatura produzindo conteúdo para o OnlyFans, ela disse na entrevista que, no primeiro ano, arrecadou mais que o prêmio do BBB 24, de R$ 3 milhões.

“Esse trabalho me dá liberdade financeira, posso viajar para qualquer lugar do mundo e continuo trabalhando em cima de uma cama. Eu adoro vender sensualidade e fazer as pessoas felizes. Mas não é fácil. Eu produzo muito conteúdo, ontem mesmo estava fotografando até às dez da noite. Demanda muita criatividade. Mas meus fãs me motivam para isso.”