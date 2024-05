Mulher de 60 anos fica no top 15 do Miss Argentina e recebe prêmio de 'Melhor Rosto'

A Argentina escolheu neste final de semana sua representante durante as seletivas para o Miss Universo. Magalí Benejam, de 29 anos, foi a campeã da noite, e irá representar o país na competição mundial, que acontecerá em setembro, no México.

Contudo, o destaque desta edição ficou para Alejandra Rodríguez, que aos 60 anos chamou a atenção de quem acompanhava o prêmio. Ganhadora do Miss Buenos Aires, ela foi a primeira pessoa nesta idade a receber a coroa e também se destacou no Miss Argentina.

Mudança de regras

Desde 1958, apenas mulheres de 18 a 28 anos poderiam participar da competição, mas em 2023, além da mudança no quesito idade, mulheres casadas, divorciadas, com filhos ou grávidas também podem concorrer, segundo o site ‘O Globo’. Rodríguez ficou no Top 15 Miss Universo Argentina e levou no quesito ‘Melhor Rosto’.

“Estou animado para compartilhar essa incrível conquista com todos vocês! No Miss Universo Argentina, tive a honra de ser reconhecida como Miss Rosto e me classificar no Top 15 entre todas as competidoras. Cada momento no palco foi mágico e cheio de emoção. Obrigado pelo seu apoio constante! Vamos por mais juntos!”, escreveu Alejandra.

Já Magalí, vencedora do concurso, é natural da cidade de Córdoba, estuda coaching e astrologia, além de ser modelo.

Em segundo lugar ficou Yoana Don, de 33 anos, que já levou o Miss Santa Fé há dez anos e hoje é jornalista.

“Estou mais do que feliz com tudo o que foi dado! Sinto que minha participação foi impecável e não mudaria nada do que aconteceu para que o resultado fosse diferente. Estou feliz e orgulhosa de mim mesma e de todos que me acompanharam durante este caminho”, escreveu Don no Instagram.