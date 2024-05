Millie Bobby Brown se casa em segredo enquanto planeja por uma grande festa

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi estão casados! Conforme publicado pela Glamour, a união do casal aconteceu de forma “secreta”, sem a presença da mídia ou de muitos convidados e seguindo uma tendência que cresce cada vez mais entre os famosos. Apesar do casamento estar oficializado, os dois ainda planejam uma grande festa para este ano.

Segundo a publicação, a informação do casamento da estrela de Stranger Things e do filho de Jon Bon Jovi foi confirmada pelo “The Sun”, que revelou que o casamento aconteceu no último final de semana com a presença dos pais de Millie e dos pais de Jake, Jon Bon Jovi e Dorothea Bon Jovi.

Além de terem uma celebração “secreta” somente para pessoas próximas, o casal também estaria planejando uma grande festa para celebrar a união junto aos amigos. A segunda celebração do casamento deve ocorrer no final de 2024.

Moda entre os famosos?

Além de Millie Bobby Brown, outras celebridades também estão optando por realizar a troca de alianças em segredo e revelar o casamento apenas depois de realizado. Ao que tudo indica, seria uma forma de manter o momento apenas entre os mais próximos e evitar a grande divulgação na mídia.

Assim como Millie, outros famosos recentemente se tornaram notícia devido a troca secreta de votos. Em dezembro de 2023 todos foram pegos de surpresa quando a atriz Larissa Manoela e o ator André Luiz Frambach anunciaram seu casamento em dezembro. Os dois mantiveram a cerimônia em segredo e publicaram as primeiras fotos após a celebração.

Os atores Chris Evans e Alba Baptista também, seriam outro casal famoso que optou pelo casamento secreto, mas diferente de Larissa Manoela que divulgou imagens e confirmou publicamente a união, os dois permanecem sem falar no assunto e seguem discretos no que diz respeito a seu casamento.

Outro casal famoso que manteve o primeiro casamento em segredo antes de divulgar a realização de uma grande festa para celebrar a união foi Kourtney Kardashian e Travis Barker, baterista da banda Blink-182. Os dois aproveitaram os momentos após a apresentação do baterista no Grammy Awards 2022 para se casar em uma capela com um sósia de Elvis Presley como celebrante. Em outro momento, o casal fez uma grande festa para comemorar a união junto a amigos e familiares.