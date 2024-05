Madonna terminou com seu namorado Josh Popper e esta foi a razão

Madonna e seu namorado 35 anos mais novo que ela, Josh Popper, terminaram após um ano de relacionamento, então agora, a ‘Rainha do Pop’ está frequentando eventos públicos dizendo que está solteira novamente.

ANÚNCIO

A separação foi divulgada pelo The Sun, indicando que a cantora, de 65 anos, e o boxeador se separaram devido ao pouco tempo que passavam juntos ultimamente, devido à bem-sucedida carreira dela na turnê Celebration Tour.

Presumivelmente, a artista está passando muito tempo em digressão e isso afetou a relação com Popper, a quem conheceu porque ele dava aulas de boxe ao seu filho David Banda.

"Madonna mal viu Josh em meses porque sua agenda estava muito agitada. As coisas simplesmente não funcionaram. Realmente não há ressentimentos; eles ainda se amam. No momento, o relacionamento deles não parece viável e eles se acalmaram, mas continuam amigos", disse uma fonte ao veículo citado.

Popper esteve várias vezes com Madonna durante sua turnê, mas foram mais os momentos separados que levaram à sua separação.

Madonna e Popper

Josh Popper treina em seu estúdio de boxe em Nova York. Em suas redes sociais, ele se mostra como um boxeador dedicado, que dá aulas nessa disciplina. Ele conheceu Madonna porque treinava seu filho David Banda.

Ele não estava muito ativo com Madonna em suas redes, mas a última publicação que ele compartilhou com ela no Instagram foi em 14 de fevereiro, no Dia dos Namorados. Naquela época, ele escreveu "Saudades de Portugal" com uma foto onde ele aparece acompanhado pela cantora.

ANÚNCIO

Diz-se que obteve a aprovação dos filhos da artista em seu relacionamento com ela e a apoiou bastante quando foi gravemente afetada por uma infecção bacteriana em junho do ano passado.

Popper começou a ser conhecido publicamente como parceiro de Madonna no início de 2023, depois que ela terminou com seu namorado dançarino Ahlamalik Williams em 2022.